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土銀小學堂登場 帶領東門國小師生向下扎根金融知識

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
土地銀行邀請北市東門國小師生參與「土銀小學堂－115年度行史館導覽暨金融教育推廣活動」，由土地銀行副總經理蔡慈瑛（右）以「王齊麟簽名帽」、「土地銀行80周年紀念特刊」及「土地銀行行史專刊」致贈予東門國小校長簡邑容（左）。圖/土地銀行提供
土地銀行邀請北市東門國小師生參與「土銀小學堂－115年度行史館導覽暨金融教育推廣活動」，由土地銀行副總經理蔡慈瑛（右）以「王齊麟簽名帽」、「土地銀行80周年紀念特刊」及「土地銀行行史專刊」致贈予東門國小校長簡邑容（左）。圖/土地銀行提供

土銀小學堂上課了，土地銀行今(2026)年邁入80歲，邀請北市東門國小師生參與「土銀小學堂－115年度行史館導覽暨金融教育推廣活動」，結合「闊土興地．珍檔鑫傳」土銀行史檔案展導覽、理財防詐課程及參觀「羽見榮耀 雙金永續」羽球特展，向下扎根金融知識及台灣羽球運動發展軌跡。

響應國家發展委員會檔案管理局之檔案多元價值及保存文化宗旨，土地銀行於今年9月11日舉辦「土銀小學堂－115年度行史館導覽暨金融教育推廣活動」，以銀行歷史結合金融教育、土銀羽球展，從臺灣博物館土銀展示館出發，帶東門國小師生走入土銀80年時光檔案，深入瞭解臺灣金融史的發展脈絡，且透過理財、防詐知識講座，引領學子培養理財觀念及辨識金融風險。

在活動尾聲，土地銀行安排學生參觀「羽見榮耀 雙金永續」羽球特展，另找來土銀羽球隊明星球員「左手重砲」林俊易與師生互動並致贈簽名帽，象徵傳承土銀運動家精神。此外，土地銀行在11月4日、11月25日將分別安排土銀「寬廣組合」劉廣珩/陳政寬、「麟榤配」王齊麟/邱相榤在羽球特展舉辦快閃簽名活動。

土地銀行秉持「誠信、熱忱、專業、永續」核心理念，以臺灣羽球運動先驅角色，每年編列數千萬元羽球隊預算、更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，同步建立正式隊員完善職涯制度，充分保障球員退役後順利接軌銀行業務，因此連續17年獲得運動部頒發「運動推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，並首度獲得「114年運動企業認證」。

今年為土地銀行80歲及土銀羽球隊50周年，土地銀行於今年9月1日起至11月25日止，在北市館前路總行1樓舉辦「羽見榮耀 雙金永續〜土銀羽球隊50周年特展」，另在北市襄陽路國立臺灣博物館－土銀展示館同步舉辦「闊土興地．珍檔鑫傳」土銀行史檔案展，以檔案紀錄奧運雙金的土銀羽球隊及銀行歷史，積極投入檔案活化、多元應用與數位展示加值，期許讓檔案成為傳承歷史記憶與啟發未來創見的重要支撐，共創企業、社會及環境永續發展的璀璨未來。

土地銀行舉辦「土銀小學堂－115年度行史館導覽暨金融教育推廣活動」，並安排土銀羽球國手林俊易（右）與北市東門國小學生互動。圖/土地銀行提供
土地銀行舉辦「土銀小學堂－115年度行史館導覽暨金融教育推廣活動」，並安排土銀羽球國手林俊易（右）與北市東門國小學生互動。圖/土地銀行提供

土地銀行舉辦「土銀小學堂－115年度行史館導覽暨金融教育推廣活動」，由土地銀行副總經理蔡慈瑛（後排右五）、北市東門國小校長簡邑容（後排左五）及師生共同合影。圖/土地銀行提供
土地銀行舉辦「土銀小學堂－115年度行史館導覽暨金融教育推廣活動」，由土地銀行副總經理蔡慈瑛（後排右五）、北市東門國小校長簡邑容（後排左五）及師生共同合影。圖/土地銀行提供

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