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國泰世華連續9年支持全國油畫展 一同見證50屆里程碑

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰世華銀行基金會董事長李明賢（左）於「第50屆全國油畫展開幕暨頒獎典禮」頒發金牌「國泰世華獎」，並與得主謝佳容合影留念。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行基金會董事長李明賢（左）於「第50屆全國油畫展開幕暨頒獎典禮」頒發金牌「國泰世華獎」，並與得主謝佳容合影留念。圖/國泰世華銀行提供

國泰世華銀行基金會長期投入藝文推廣，以實際行動支持臺灣本土藝術創作。今年「全國油畫比賽暨全國油畫展」邁入第50屆重要里程碑，國泰世華亦連續9年贊助該活動，陪伴創作者持續耕耘，讓藝術創作的能量被更多人看見。

第50屆全國油畫展於9月12日在台中市大墩文化中心大墩藝廊盛大開幕，當日亦舉行全國油畫比賽頒獎典禮，展現台灣油畫藝術累積半世紀的創作能量與文化厚度。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，全國油畫展走過50屆，是台灣藝文發展相當珍貴的累積。藝術的價值，不僅在於留下作品，更在於一代又一代創作者持續投入，讓文化得以傳承，也不斷產生新的可能。國泰世華銀行基金會很榮幸能連續9年參與其中，成為支持創作者的一份力量。未來，我們也將持續以長期陪伴的方式支持臺灣藝文發展，讓更多優秀作品被看見，並透過藝術連結社會、傳遞正向力量，為臺灣累積更深厚的文化底蘊。

本屆全國油畫比賽共收到120件作品，經初審選出30件作品進入後續評選，再歷經第二、第三輪嚴謹評審，最終選出金牌「國泰世華獎」、銀牌及銅牌得主。評審指出，本屆作品無論題材、技法及創作思維均展現豐富多元的面貌，整體水準較往年提升；從色調掌握、畫面層次的細膩堆疊，到線條與空間關係的經營，皆可看見創作者扎實的基本功與成熟的個人藝術語彙，也反映台灣油畫創作持續累積、蓬勃發展的生命力。

今年金牌「國泰世華獎」由謝佳容以〈斷根之後〉奪得，作品背景以細膩灰色調與斜角微光描繪鐵網圍繞殘存樹根的景象，透過陰影推敲與空間層次展現高段繪畫功力；殘根上再生的嫩葉，更在「斷根」與「新生」之間形成鮮明對照，蘊含蓬勃生命力與深刻精神意涵，因而自眾多作品中脫穎而出。

銀牌獎由張國二〈竹深處〉獲得，以西方媒材詮釋深具東方文化意涵的竹林意象，展現細膩筆法與獨特藝術語彙；銅牌獎歐麗珠〈溫室之網－虛實共生〉則巧妙運用溫室植物與斜架結構，搭配沉穩色調與虛實層次，呈現平和內斂的畫面美感。

自2018年起，國泰世華銀行基金會已連續9年支持全國油畫展，今年更與藝文界共同見證展覽邁入第50屆。

對國泰世華而言，支持藝術不僅是提供創作者展現作品的舞台，更希望讓藝術走入大眾生活、進一步發揮社會影響力。國泰世華亦持續透過「國泰世華藝術中心」策辦展覽與藝術講座，拉近民眾與藝術的距離；並將藝術能量延伸至公益，透過「大樹計畫－讓幼苗長成大樹」邀集藝術家參與公益畫展及義賣，支持偏鄉弱勢孩童教育，逐步串聯「支持創作、推廣藝術、回饋社會」的正向循環。

展望未來，國泰世華銀行基金會將持續攜手藝術界與社會各界，深化藝術與公益的連結，為藝術扎根、為文化永續、為社會共好注入更多溫暖與可能。

2026全國油畫展展出地點為台中市大墩文化中心-大墩藝廊 ；展期2026年9月12日-2026年9月30日；時間9:00-21:00（9/25中秋節休館）。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢於「第50屆全國油畫展開幕暨頒獎典禮」致詞，肯定台灣油畫藝術50年來的深厚累積，並表達持續支持本土藝術創作與文化傳承的承諾。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行基金會董事長李明賢於「第50屆全國油畫展開幕暨頒獎典禮」致詞，肯定台灣油畫藝術50年來的深厚累積，並表達持續支持本土藝術創作與文化傳承的承諾。圖/國泰世華銀行提供

國泰世華銀行基金會董事長李明賢（前右五）參加「第50屆全國油畫展」開幕暨頒獎典禮，與中華民國油畫學會理事長楊永福（前排左七）及參展貴賓合影，並向得獎藝術家道賀鼓勵。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行基金會董事長李明賢（前右五）參加「第50屆全國油畫展」開幕暨頒獎典禮，與中華民國油畫學會理事長楊永福（前排左七）及參展貴賓合影，並向得獎藝術家道賀鼓勵。圖/國泰世華銀行提供

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