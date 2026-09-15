8月大型壽險淨利成長

台股8月大漲3,009點，寫下史上最強8月行情，大型壽險獲利跟著回溫。目前已公布獲利的五家壽險公司，8月合計稅後純益137.8億元，前八月累計稅後純益達1,191.6億元。其中，國泰人壽8月稅後純益67.4億元居冠，台灣人壽、凱基人壽單月獲利也明顯回升。

壽險業者分析，8月台股強勢走揚，帶動股票部位評價回升及資本利得機會，成為壽險單月獲利回溫的重要推力。不過，美國貨幣政策、債券殖利率及匯率走勢仍具不確定性，後續單月獲利仍可能隨金融市場波動，將持續透過資產負債管理及動態風險控管因應。

國泰人壽8月稅後純益67.4億元，年增26.4%，累計前八月稅後純益584.1億元，年增105.8%。8月主要受惠CSM穩定釋出、經常性收益挹注及資產評價回升，並順應資本市場行情實現股票利得；若加計FVOCI股票處分損益，前八月對保留盈餘影響數已突破1,600億元，創歷史新高。

台灣人壽8月稅後純益30.5億元，年增28.5%，主要受惠債券及基金評價利益挹注；前八月稅後純益136.3億元，年增20.2%。

新光人壽8月稅後純益20.8億元，累計前八月稅後純益303.5億元，較去年同期大增2,115.33%。

凱基人壽8月稅後純益22.4億元，月增87.2%、年增44.1%，累計前八月稅後純益126.5億元，年增95.9%。

三商美邦人壽8月稅後淨損3.4億元，累計前八月稅後純益仍達41.1億元。