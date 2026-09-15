國泰金前八月大賺986億年增51% EPS 6.47元

國泰金控（2882）昨（14）日公布前八月稅後純益達986.4億元，年增51.6%，EPS為6.47元；中信金（2891）、台新新光金（2887）、兆豐金（2886）和合庫金（5880）累計前八月稅後純益，亦創歷年同期新高。國泰金暫居單月、累計獲利和每股稅後純益（EPS）三冠王。

截至目前已有12家金控公布8月自結獲利，先前已公布獲利金控，如元大金（2885）、永豐金（2890）、凱基金（2883）、玉山金（2884）、華南金（2880）、第一金（2892）、國票金（2889）累計獲利，亦創下歷史同期新高。

業內人士分析金控累計獲利大幅成長，原因有三，一是銀行核心利息與手續費收入強勁；二是資本市場行情火熱挹注證券與投資評價。三是金融資產處分與非銀行子公司穩健發展。

國泰金8月稅後純益113億元，年增10%，累計前八月稅後純益達986.4億元，年增51.6%，EPS為6.47元。若加計FVOCI股票處分利益，累計前八月對保留盈餘影響數近2,074億元，調整後EPS高達13.89元，旗下銀行、產險、證券及投信累計獲利齊創歷年同期新高。其中，國泰世華銀行累計純益350億元、年增12%，手收年增14%；國泰產險累計純益亦達31.9億元新高。

台新新光金累計前八月稅後純益達597.5億元，年成長222%，EPS為2.31元。台新銀行累計獲利174.2億元，年增29%，新光銀行累計69.1億元，年增110%，雙雙改寫歷史同期紀錄；台新證券累計純益達86.3億元，亦創下新高。

中信金8月稅後純益99.31億元，累計達538.79億元續創同期新高，EPS為2.7元；若加計FVOCI股票處分利益，累計對保留盈餘影響達1,044.67億元，超越歷年全年，EPS達5.29元；其中中信銀累計獲利425.96億元續創同期新高。

兆豐金8月稅後純益35.6億元，累計前八月292.19億元，年增14.7%，EPS為1.97元。核心子公司兆豐銀行累計獲利226.12億元；非銀行端則由兆豐證券領軍，累計純益達38.57億元、年增138.9%；兆豐票券與兆豐產險累計獲利亦分別年增39.3%與34.5%。

合庫金8月稅後純益22.48億元，累計前八月稅後純益達183.25億元續創同期新高，年增31.9%，EPS為1.1元，旗下合庫銀行累計獲利162.07億元、合庫證券15.99億元及合庫人壽12.10億元，皆創歷年同期新高。

（記者黃于庭、戴玉翔、林勁傑、任珮云）