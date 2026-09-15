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南山推在宅照護保單

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
「南山人壽好安定住院暨在宅急症照護一年期健康保險（1HHI）」，正式獲金管會核准。南山人壽／提供
「南山人壽好安定住院暨在宅急症照護一年期健康保險（1HHI）」，正式獲金管會核准。南山人壽／提供

醫療保障也需要「擴充包」。政府推動「在宅急症照護試辦計畫」，今年5月1日起新增「提早出院模式」，允許病情穩定且符合條件者提早出院，銜接居家醫療，以期兼顧病患治療需求及醫療資源運用效率，為響應政府政策及符合國人新的醫療保障需求，南山人壽設計「南山人壽好安定住院暨在宅急症照護一年期健康保險」（1HHI，以下簡稱「好安定）。

此為一年期非保證續保的健康險主約，將保障範圍從住院延伸到在宅急症照護，9月上旬取得金管會核准後，近日上架。

南山人壽「好安定」一年期健康險共有四大特色，一是保障範圍延伸，包括住院與在宅急症照護；二是擴充包性質，保戶若已有住院日額醫療險，好安定採取一次金給付，可彌補病房費用之外的醫材與照護等費用，另外也擴充到在宅急症照護的給付；三是投保年齡較廣，投保年齡為0到75歲，最高可續保到保險年齡85歲的保單年度末，協助補強各年齡層的醫療保障；四是補位功能，保戶可依需求，投保2到10單位的好安定，單次住院或在宅急症照護，最高提供一萬元的保障，保戶除了既有住院日額等醫療險給付外，再次補強保障。

例如30歲的陳先生，投保10單位好安定，首年年繳保費940元，35歲時因膀胱結石手術住院兩天，術後併發尿路感染，經醫生評估符合「在宅急症照護試辦計畫」的收案條件，提前出院並接受照護小組的在宅照護，治療五天後，醫生評估症狀緩解結案，則好安定將給付住院關懷保險金10,000元（10單位X1,000元），及在宅急症照護保險金10,000元（10單位X1,000元），共20,000元，協助陳先生支應可能的醫療照護費用。

該保單設計上已預留政策接軌機制，即保單條款明訂，之後「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」的收案適應症與個案條件，將以健保署最新公告的項目為準。

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