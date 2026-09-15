為陪伴長期承擔照顧壓力的身心障礙兒童家庭，玉山金控（2884）子公司三商壽攜手天使心家族基金會舉辦「三商壽公益陪伴計畫—喘口氣．再出發」活動，分別於12日及13日在桃園及高雄舉行，邀請身心障礙兒童家庭走進球場，透過棒球體驗、應援舞教學及職棒賽事觀賞等多元內容，讓家長暫時放下日常照顧的重擔，與孩子共享歡樂時光。

「三商壽公益陪伴計畫—喘口氣．再出發」活動以溫暖陪伴支持身心障礙兒童家庭在照顧路上持續前行，也讓社會看見弱勢家庭的真實需求。活動現場特別邀請職棒球員，親自帶領身心障礙兒童認識棒球、體驗傳接球與揮棒，讓孩子近距離感受職業球員的熱情與活力。球員們也分享自身面對傷病與低潮的心路歷程，鼓勵孩子勇敢嘗試、不怕失敗，享受每一次挑戰的過程。

三商壽志工也全程投入陪伴，依照每位孩子的步調引導參與各項體驗，從第一次拿起球棒到完成傳接球，每一步都透過鼓勵、擊掌與耐心陪伴，成為孩子的最佳隊友，讓身心障礙兒童家庭能在輕鬆自在的氛圍中感受運動樂趣，也讓家長安心陪伴孩子共同創造美好回憶。

三商壽表示，身心障礙兒童家庭長期承擔照顧責任，需要社會持續理解家庭需求，並給予實際支持；本次透過棒球、應援及觀賽體驗，讓家庭暫時放下照顧壓力，同時將防詐與風險意識融入活動，期盼在志工陪伴下，把溫暖與守護真正帶進每個家庭。

天使心家族基金會也強調，當家庭感受到社會的理解與支持，就更有力量陪伴孩子穩定成長。三商壽結合玉山金控資源，將持續推動更多公益關懷行動，陪伴需要支持的家庭，實踐企業對社會的長期承諾，讓每一次陪伴都成為重新出發的力量。