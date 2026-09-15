台企銀（2834）持續推動信託服務，並攜手長期深耕長者服務的永信社會福利基金會，於9月9日舉辦「松柏長青・守護99」活動，結合長者交流、信託宣導及科技輔具體驗，讓金融專業走進熟悉的生活場域，陪伴長者認識信託在未來生活規劃中的應用。

活動以「松柏長青」象徵長青與祝福，「守護99」寓意久久長長、安心相伴，同時安排健走活動，鼓勵參與者透過簡單的運動增進交流。現場也邀請長者參與「松柏樹守護信任儀式」，透過象徵長青的松柏樹傳遞祝福，也呼應活動「信任與託付」的核心精神。

活動中，台企銀以生活化情境介紹安養信託、保險金信託及不動產買賣價金信託等服務，讓參與者了解信託不僅是資產管理工具，也能依個人及家庭需求，協助安排退休生活費、照護支出及財產運用等人生規劃。透過互動問答，將較為專業的金融知識轉化為簡單易懂的生活案例，提升民眾對信託的認識。

永信基金會也於現場安排科技輔具體驗，讓參與者實際接觸與長者生活及照護相關的輔助工具，從不同面向認識高齡生活所需。透過永信基金會在長者服務領域的實務經驗，搭配台企銀的金融專業，讓「照護」與「信託」形成互補，從生活需求出發，思考如何為未來做好更完善的安排。

台企銀表示，面對高齡化及家庭結構改變，民眾可提早思考退休生活、財產管理及照護需求，透過信託為自己與家人多一份準備。未來台企銀也將持續結合社福及照護等多元資源，推動貼近民眾需求的信託服務，讓信託成為陪伴民眾規劃人生不同階段的重要工具。