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中信政大助企業傳承

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」發布第二篇研究成果，由中信銀個金執行長楊淑惠（左三）、私人銀行處處長楊子宏資深副總（左二），及政大國際金融學院院長蘇建榮（右三）、特聘教授許永明（右二）、香港中文大學榮休教授范博宏（右一）與新加坡管理大學副教授譚子敏（左一）共同出席。中信銀行／提供
「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」發布第二篇研究成果，由中信銀個金執行長楊淑惠（左三）、私人銀行處處長楊子宏資深副總（左二），及政大國際金融學院院長蘇建榮（右三）、特聘教授許永明（右二）、香港中文大學榮休教授范博宏（右一）與新加坡管理大學副教授譚子敏（左一）共同出席。中信銀行／提供

家族企業找得到接班人，並不代表傳承就能成功。中國信託商業銀行攜手國立政治大學成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，昨（14）日發布第二篇《家族企業傳承的思考與決策框架》報告，直指家族企業真正難以傳承的，往往不是股權或經營權，而是創辦人長年累積的人脈、聲譽、專業知識、企業文化及政商關係等「特殊資產」。研究智庫並提出「家族企業傳承診斷矩陣」（FESDM）及「治理資本成熟度模型」（GCMM），協助企業找到最適合自身條件的傳承路徑。

根據台灣董事學會統計，家族企業長期是台灣經濟發展的重要力量，上市公司超過七成屬於家族企業，非上市企業占比更超過九成。中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，研究智庫此次提出FESDM傳承診斷矩陣，核心概念是「傳承沒有標準答案」，企業應依自身資產特性及治理能力，找到最適合的路徑。相較過去強調追求「最佳做法」（Best Practice），此次研究更強調「最佳適配」（Best Fit），讓不同發展階段的家族企業，都能找到符合自身條件的傳承模式。

香港中文大學榮休教授范博宏表示，特殊資產通常難以直接從市場取得，也是家族企業的重要競爭優勢，因此傳承的首要任務，應從單純的「權力交接、人事安排」，轉向特殊資產的「制度化與組織化」。

新加坡管理大學副教授譚子敏強調，家族企業應該搭配制度建設，逐步實現家族合作與治理能力的成熟度，企業可選擇的傳承方式將更為多元，可藉由下一代接班、引進專業經理人，或轉型為投資型家族，確保符合家族發展現況與長期發展目標。

依FESDM矩陣，家族企業可依「資產依賴程度」與「治理資本」兩大面向，區分為四類。第一類為「創辦人依賴型家族」，高度依賴創辦人、人治色彩濃厚，也是亞洲家族企業最常見類型；第二類為「傳承型家族」，資產優勢及治理能力均高，適合推動跨世代接班；第三類為「投資型家族」，資產已高度制度化，可由家族保有所有權，將經營權交給專業經理人；第四類則是「退出型家族」，若資產優勢及治理能力均不足，且下一代缺乏接班意願，則可評估出售、轉型，以保全家族財富。

中信銀行私人銀行處處長楊子宏表示，從台灣實務觀察，目前仍以「創辦人依賴型家族」居多，企業主最擔心的也正是人脈、影響力等無形資產如何傳承。他觀察，成功案例通常很早就讓第二代進入企業，但不是安排擔任特助，而是從專業工作做起，讓下一代真正累積產業經驗與「戰功」，並透過制度及團隊協助建立接班基礎。

中信 傳承 政大

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