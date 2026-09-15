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陽信銀前八月每股稅前賺1.21元
陽信銀行自結今年8月份單月稅前盈餘5.45億元，前八月累積稅前盈餘49億元，年增10%，稅前每股盈餘1.21元。截至8月底總資產8,516億元、淨值581億元，比去年同期分別年增7.6%、7.7%；另逾放比0.04%、備抵呆帳覆蓋率2,564.38%，優於同業平均，資產品質良好。
為強化存款結構，陽信銀行即日起至今年10月底止推出「自然人新台幣三個月天期2.0%存款優惠利率」專案，凡自然人客戶以新資金（歸戶金額按2026年7月20日為基期），單筆匯入100萬元以上承作三個月期新台幣定期存款，即可享固定年利率2.0%優惠，每位客戶承作上限為1,200萬元。
因應業務快速成長，陽信銀行大舉延攬優秀經理人才及展業菁英共同打拚，陽信歡迎具企金業務展業實績之在職、屆退或離開業界之經理人加入，經錄用者待遇優厚，曾任分行經營者尤佳。另，2026年新進櫃台人員甄選，報名日期自9月15日起至10月13日止，於陽信銀行官網報名。
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