台新投顧、元富投顧預計10月16日正式合併

國泰金（2882）與台大產學合作團隊今（14）日舉行第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，美國聯準會（Fed）本周升息機率約達七至八成，但台灣央行本周理監事會升息可能性不高，預估政策利率將維持不變。此外，團隊也將今年GDP年增率上調到百分之十一點六，明年則為百分之五點一。

2026-09-14 18:54