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台新投顧、元富投顧預計10月16日正式合併
台新金控（2887）合併新光金控後，旗下子公司陸續進行整併作業。台新投顧、元富投顧14日公告，已接獲金管會核准函，合併基準日由雙方董事長共同議訂為10月16日，並對外公告，存續公司為台新投顧。
台新投顧、元富投顧已分別於6月9日董事會通過二家公司合併案，擬由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股0.943441股換發元富投顧普通股1股，並召開臨時股東會確認合併時程。
在人事方面，為處理合併事宜轉任元富投顧總經理的江浩農，將於合併後再次回歸擔任台新投顧總經理。
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