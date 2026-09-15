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證交所引資 前進倫敦

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
證交所董事長林修銘（右三）與台灣金融國際推廣論壇與會者合影。證交所／提供
證交所董事長林修銘（右三）與台灣金融國際推廣論壇與會者合影。證交所／提供

臺灣證券交易所董事長林修銘於9月上旬率隊赴英國倫敦展開系列市場推廣活動，透過上市公司與海外機構投資人交流、資本市場推廣、亞洲資產管理中心國際宣傳及金融機構拜會等多元方式，深化台灣資本市場與國際資金鏈結。

在促進上市公司與海外機構投資人交流方面，證交所攜手永豐金證券於倫敦辦理海外引資活動，安排九家台灣上市公司與當地機構投資人進行會談，搭建企業與國際資金直接溝通的橋樑，協助海外投資人深入瞭解台灣優質企業及投資價值。

活動期間，證交所於午餐演講中，向機構投資人介紹台灣資本市場最新發展、產業優勢及投資機會，吸引多家國際資產管理及金融機構代表參與，深化與國際機構投資人的交流與連結。

亞洲資產管理中心國際推廣方面，證交所參與由台灣金融研訓院與英國Z/Yen Group共同舉辦的「台灣金融國際推廣論壇」，論壇以「前進台灣—打造亞洲新資產管理中心」為主題，吸引逾50位國際金融業者參與。

林修銘致詞表示，台灣除擁有深厚的科技產業實力及完整供應鏈外，長期累積的民間與企業財富亦為發展資產管理產業奠定良好基礎，證交所並成立亞洲資產管理中心推動辦公室，協助強化政策與市場溝通，回應國內外金融業者需求。

亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華隨後以「資本市場韌性、創新與增長潛力」為題進行專題分享，從市場韌性、成長動能、投資機會及國際鏈結等面向，介紹台灣資本市場的發展優勢，並分享如何將台灣產業實力轉化為全球投資人的投資機會。

此外，證交所此行亦拜會倫敦證券交易所、富時指數公司及多家國際資產管理業者，推動跨境商品合作、建立與機構投資人直接溝通管道，並與當地交易所強化雙邊友好關係，持續拓展國際合作網絡，提升台灣資本市場國際能見度。

證交所指出，此次倫敦行不僅讓國際投資人更深入認識台灣企業與資本市場，也觀察到國際金融機構對台灣資產管理市場及跨境合作機會的高度關注。後續將持續推動企業引資、商品及資產管理合作，把國際市場的關注轉化為實際合作機會，進一步深化台灣與全球資金的雙向連結。

證交所 倫敦 永豐金

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