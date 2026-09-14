國泰金：Fed升息機率高 台灣央行估按兵不動…明年GDP年增5.1%

國泰金（2882）與台大產學合作團隊今（14）日舉行第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，美國聯準會（Fed）本周升息機率約達七至八成，但台灣央行本周理監事會升息可能性不高，預估政策利率將維持不變。此外，團隊也將今年GDP年增率上調到百分之十一點六，明年則為百分之五點一。

徐之強指出，台灣央行通常「降息快、升息慢」。如二〇二一年國內消費者物價指數（CPI）已連續三季超過百分之二，央行仍持續觀察，直到隔年俄烏戰爭爆發後才採取升息，而且僅升半碼，顯示央行面對升息相對審慎。

近期國內CPI已連續數月站上百分之二，市場也開始關注央行是否跟進緊縮。徐之強表示，今年第三季通膨率「一定會超過百分之二，確實有升息的理論基礎」，但油價、電價等重要物價仍受到政策有效管控，央行也可透過存準率等方案處理資金情勢，應該會持續觀察再決定是否升息。

此外，國泰台大團隊預估，今年全年CPI年增率百分之二點一，隨明年經濟成長力道趨緩，通膨率則可望降至百分之一點九。

而台灣經濟表現仍相當強勁。受惠AI投資熱潮及出口暢旺，國泰台大團隊將今年台灣經濟成長率預估值由百分之十點一大幅上修至百分之十一點六。徐之強表示，今年上半年經濟成長率達百分之十四，展望下半年，團隊估經濟成長率仍可達約百分之九；明年則受到今年高基期，以及美國、中國大陸兩大經濟體成長放緩影響，台灣GDP成長率預估降至百分之五點一。徐之強表示，AI需求目前仍維持穩健，台灣出口與投資動能仍有支撐，但央行是否於年底啟動升息，最終仍須回到第四季通膨走勢及Fed政策步調判斷。