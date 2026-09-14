快訊

AV女優倉木華驟逝！得年25歲陳屍家中 經紀公司發聲：生前承受痛苦

Fed將公布利率決策！經濟學家認我央行本周按兵不動機率高 除非1事發生

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金：Fed升息機率高 台灣央行估按兵不動…明年GDP年增5.1%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，美國聯準會（Fed）本周升息機率約達七至八成，但台灣央行本周理監事會升息可能性不高。並預估台灣明年GDP年增率為 5.1%。圖／國泰金控提供
國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，美國聯準會（Fed）本周升息機率約達七至八成，但台灣央行本周理監事會升息可能性不高。並預估台灣明年GDP年增率為 5.1%。圖／國泰金控提供

國泰金（2882）與台大產學合作團隊今（14）日舉行第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，美國聯準會（Fed）本周升息機率約達七至八成，但台灣央行本周理監事會升息可能性不高，預估政策利率將維持不變。此外，團隊也將今年GDP年增率上調到百分之十一點六，明年則為百分之五點一。

徐之強指出，台灣央行通常「降息快、升息慢」。如二〇二一年國內消費者物價指數（CPI）已連續三季超過百分之二，央行仍持續觀察，直到隔年俄烏戰爭爆發後才採取升息，而且僅升半碼，顯示央行面對升息相對審慎。

近期國內CPI已連續數月站上百分之二，市場也開始關注央行是否跟進緊縮。徐之強表示，今年第三季通膨率「一定會超過百分之二，確實有升息的理論基礎」，但油價、電價等重要物價仍受到政策有效管控，央行也可透過存準率等方案處理資金情勢，應該會持續觀察再決定是否升息。

此外，國泰台大團隊預估，今年全年CPI年增率百分之二點一，隨明年經濟成長力道趨緩，通膨率則可望降至百分之一點九。

而台灣經濟表現仍相當強勁。受惠AI投資熱潮及出口暢旺，國泰台大團隊將今年台灣經濟成長率預估值由百分之十點一大幅上修至百分之十一點六。徐之強表示，今年上半年經濟成長率達百分之十四，展望下半年，團隊估經濟成長率仍可達約百分之九；明年則受到今年高基期，以及美國、中國大陸兩大經濟體成長放緩影響，台灣GDP成長率預估降至百分之五點一。徐之強表示，AI需求目前仍維持穩健，台灣出口與投資動能仍有支撐，但央行是否於年底啟動升息，最終仍須回到第四季通膨走勢及Fed政策步調判斷。

國泰金 央行 升息 Fed GDP

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰台大團隊上修今年GDP成長率至11.6% 估央行9月利率按兵不動

全球資金大逃殺？超級央行周來了 一次看懂台美央行利率決策考量

央行9月理監事會升息？CPI連4月破2％ 金融圈估「雙率雙升」成選項

對抗通膨 央行雙率雙升政策箭在弦上

相關新聞

新台幣貶5分 收31.688元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.688元，貶5分，成交金額16.97億美元

國泰金：Fed升息機率高 台灣央行估按兵不動…明年GDP年增5.1%

國泰金（2882）與台大產學合作團隊今（14）日舉行第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，美國聯準會（Fed）本周升息機率約達七至八成，但台灣央行本周理監事會升息可能性不高，預估政策利率將維持不變。此外，團隊也將今年GDP年增率上調到百分之十一點六，明年則為百分之五點一。

外資匯出新台幣盤中重貶逾1.4角 央行調節收31.688元

市場對美國聯準會升息預期增高，在國際美元走強以及外資匯出壓力之下，台灣股匯市今天同步走弱，新台幣兌美元盤中一度重貶1.4...

董瑞斌：台灣引入混合金融資金不是問題 主要缺乏投資機會及交易管道

兆豐金（2886）董事長董瑞斌今日於「混合金融」論壇表示，按聯合國開發計畫署（UNDP）估計，為了要達到淨零轉型，每年大概有1.5兆美元資金需求。對台灣來講資金不是問題，而是在於缺乏好的投資機會或交易管道與平台。希望台灣能夠引進混合金融並落地生根，解決推動綠色金融所碰到的難題。

凱基銀行攜手上銀科技守護諸羅樹蛙 共創自然正向新典範

凱基銀行首度攜手企業客戶上銀科技（2049），共同參與「蛙Need You」諸羅樹蛙保育行動，結合地方創生、生態保育與環境教育，以實際行動關注台灣特有種諸羅樹蛙及其棲地保護，展現金融業攜手企業夥伴共同推動永續發展的新模式。

富邦人壽發布2025年永續報告書 綠色金融投資規模達1.99兆元

富邦人壽發布《2025年永續報告書》，完整揭露環境、社會與公司治理三大面向成果。環境面持續擴大綠電、綠色採購及綠色金融布局，綠色金融投資規模達新臺幣1.99兆元；社會面以AI賦能、數位服務與公私協力阻詐強化客戶保障，並持續精進員工照顧；治理面則透過經理人責任地圖、責任投資議合及「富邦能源綠能平台」深化永續治理。富邦人壽亦連續三年於金管會「永續金融評鑑」及「公平待客原則評核」中，分別名列保險業及壽險業前25%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。