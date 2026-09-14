快訊

AV女優倉木華驟逝！得年25歲陳屍家中 經紀公司發聲：生前承受痛苦

Fed將公布利率決策！經濟學家認我央行本周按兵不動機率高 除非1事發生

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

外資匯出新台幣盤中重貶逾1.4角 央行調節收31.688元

中央社／ 台北14日電
今日新台幣兌美元盤中一度重貶1.41角，尾盤在央行調節下貶幅收斂，終場收31.688元，貶5分。聯合報系資料照
今日新台幣兌美元盤中一度重貶1.41角，尾盤在央行調節下貶幅收斂，終場收31.688元，貶5分。聯合報系資料照

市場對美國聯準會升息預期增高，在國際美元走強以及外資匯出壓力之下，台灣股匯市今天同步走弱，新台幣兌美元盤中一度重貶1.41角，尾盤在央行調節下貶幅收斂，終場收31.688元，貶5分。台北及元太外匯市場總成交金額為22.755億美元。

本週美國與台灣迎來「超級央行週」，市場推測美國聯準會升息機率高，牽動著台灣央行政策利率走向，再加上美國人工智慧（AI）業界領袖呼籲放緩AI技術發展速度，各項訊息交叉影響著亞洲股市表現。

台股今天開低量縮震盪，盤中一度下跌786點，終場加權指數下跌322.33點，收45862.52點，跌幅0.7%，成交金額萎縮至新台幣6309.17億元，創4月8日以來單日低量。三大法人外資及陸資賣超、自營商賣超，投信買超，合計賣超497.03億元，其中外資及陸資賣超369.64億元。

新台幣兌美元今天以31.65元開盤後持續走弱，午後貶勢擴大，盤中重貶1.41角，貶破31.75元關卡，最低下探31.779元，不過尾盤貶勢收斂，終場收31.688元，貶5分。

外匯交易員指出，台灣匯市仍與台股高度連動，今天外資早盤及午盤均有匯出，最後在央行進場調節下，貶幅縮小。在美國通膨尚未舒緩、油價仍處高點狀況下，目前市場仍高度關注美國聯準會本週是否升息。

央行統計，今天美元指數升值0.44%，歐元及多數亞洲貨幣兌美元走弱，其中歐元貶值0.53%、新台幣貶值0.16%、日圓貶值0.11%、韓元貶值0.04%，人民幣則逆勢升值0.03%。

央行 新台幣 外資 外匯市場 美國聯準會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三大法人連三賣再砍497億元！台股續挫322點 量能急凍至6,309億元

新台幣貶5分 收31.688元

油價高檔震盪、美國通膨未充分收歛 新台幣早盤暫貶1.2分

AI疑慮衝擊電子權值股！台股開低一度急殺近690點 跌破46K及月線

相關新聞

新台幣貶5分 收31.688元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.688元，貶5分，成交金額16.97億美元

國泰金：Fed升息機率高 台灣央行估按兵不動…明年GDP年增5.1%

國泰金（2882）與台大產學合作團隊今（14）日舉行第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，美國聯準會（Fed）本周升息機率約達七至八成，但台灣央行本周理監事會升息可能性不高，預估政策利率將維持不變。此外，團隊也將今年GDP年增率上調到百分之十一點六，明年則為百分之五點一。

外資匯出新台幣盤中重貶逾1.4角 央行調節收31.688元

市場對美國聯準會升息預期增高，在國際美元走強以及外資匯出壓力之下，台灣股匯市今天同步走弱，新台幣兌美元盤中一度重貶1.4...

董瑞斌：台灣引入混合金融資金不是問題 主要缺乏投資機會及交易管道

兆豐金（2886）董事長董瑞斌今日於「混合金融」論壇表示，按聯合國開發計畫署（UNDP）估計，為了要達到淨零轉型，每年大概有1.5兆美元資金需求。對台灣來講資金不是問題，而是在於缺乏好的投資機會或交易管道與平台。希望台灣能夠引進混合金融並落地生根，解決推動綠色金融所碰到的難題。

凱基銀行攜手上銀科技守護諸羅樹蛙 共創自然正向新典範

凱基銀行首度攜手企業客戶上銀科技（2049），共同參與「蛙Need You」諸羅樹蛙保育行動，結合地方創生、生態保育與環境教育，以實際行動關注台灣特有種諸羅樹蛙及其棲地保護，展現金融業攜手企業夥伴共同推動永續發展的新模式。

富邦人壽發布2025年永續報告書 綠色金融投資規模達1.99兆元

富邦人壽發布《2025年永續報告書》，完整揭露環境、社會與公司治理三大面向成果。環境面持續擴大綠電、綠色採購及綠色金融布局，綠色金融投資規模達新臺幣1.99兆元；社會面以AI賦能、數位服務與公私協力阻詐強化客戶保障，並持續精進員工照顧；治理面則透過經理人責任地圖、責任投資議合及「富邦能源綠能平台」深化永續治理。富邦人壽亦連續三年於金管會「永續金融評鑑」及「公平待客原則評核」中，分別名列保險業及壽險業前25%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。