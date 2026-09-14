外資匯出新台幣盤中重貶逾1.4角 央行調節收31.688元

市場對美國聯準會升息預期增高，在國際美元走強以及外資匯出壓力之下，台灣股匯市今天同步走弱，新台幣兌美元盤中一度重貶1.41角，尾盤在央行調節下貶幅收斂，終場收31.688元，貶5分。台北及元太外匯市場總成交金額為22.755億美元。

本週美國與台灣迎來「超級央行週」，市場推測美國聯準會升息機率高，牽動著台灣央行政策利率走向，再加上美國人工智慧（AI）業界領袖呼籲放緩AI技術發展速度，各項訊息交叉影響著亞洲股市表現。

台股今天開低量縮震盪，盤中一度下跌786點，終場加權指數下跌322.33點，收45862.52點，跌幅0.7%，成交金額萎縮至新台幣6309.17億元，創4月8日以來單日低量。三大法人外資及陸資賣超、自營商賣超，投信買超，合計賣超497.03億元，其中外資及陸資賣超369.64億元。

新台幣兌美元今天以31.65元開盤後持續走弱，午後貶勢擴大，盤中重貶1.41角，貶破31.75元關卡，最低下探31.779元，不過尾盤貶勢收斂，終場收31.688元，貶5分。

外匯交易員指出，台灣匯市仍與台股高度連動，今天外資早盤及午盤均有匯出，最後在央行進場調節下，貶幅縮小。在美國通膨尚未舒緩、油價仍處高點狀況下，目前市場仍高度關注美國聯準會本週是否升息。

央行統計，今天美元指數升值0.44%，歐元及多數亞洲貨幣兌美元走弱，其中歐元貶值0.53%、新台幣貶值0.16%、日圓貶值0.11%、韓元貶值0.04%，人民幣則逆勢升值0.03%。