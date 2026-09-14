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國泰台大團隊上修今年GDP成長率至11.6% 估央行9月利率按兵不動

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控與台大產學合作團隊14日舉行2026年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會。圖／國泰金控提供
國泰金控與台大產學合作團隊14日舉行2026年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會。圖／國泰金控提供

國泰金（2882）與台大產學合作團隊14日舉行2026年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會。受惠於全球AI投資熱潮與出口動能強勁，國泰台大團隊將今年台灣經濟成長率（GDP）預測值由原先的10.1%大幅上修至11.6%；同時，預測明年台灣經濟成長率為5.1%，主要反映AI投資動能穩健，但受高基期與美國與中國大陸兩大經濟體擴張放緩影響，成長力道將較今年趨緩；至於中央銀行本周理監事會議預估維持利率不變。

國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強指出，今年上半年台灣經濟成長動能極為亮眼，上半年統計成長率達14%。其中第1季主要由出口驅動，3月出口突破800億美元；第2季則由民間投資領軍，資本形成年增率超過16%，主因美國主要雲端服務供應商及台積電（2330）同步上修資本支出，帶動台灣電子產業鏈擴大擴產與獲利創高。

徐之強說，進入第3季後，台灣8月出口更達約824億美元，創下歷史新高，AI熱潮與外銷暢旺有效抵消了美伊戰爭等國際不確定性，預估第3季年成長率可望連續四季繳出雙位數成績。預估下半年經濟成長率約為9%，全年落在11.6%左右，高於主計總處預估的11%；明年則在基期墊高下，預估為5.1%，略低於主計總處的6%。

物價方面，國泰台大團隊預測今年台灣全年CPI年增率為2.1%，與主計總處的2.07%相近；明年隨整體經濟動能放緩，預估通膨率將小幅下降至1.9%；內需市場則受到股市財富效果支撐，民眾對景氣樂觀度上揚，上半年民間消費成長超過5%；不過下半年隨著股市成交量較上半年略微收斂，相關交易手續費等民間消費挹注將較上半年有所減弱。

整體金融情勢方面，受貨幣與債券市場利率走升及新台幣升值影響，8月台灣金融情勢已由原先的寬鬆轉為「穩定」，預料未來將在寬鬆與趨向寬鬆之間波動，第4季景氣預期維持穩定擴張。

針對市場高度關注的利率政策動向，徐之強表示，本周召開的央行第3季理監事會議預期將維持利率政策不變，主因是台灣央行貨幣政策向來呈現「降息快、升息慢」的特性，例如，2022年初俄烏戰爭時，央行採取升息動作，是因前一年已經連續三季通膨超過2%警戒線，且僅升息半碼，顯示升息速度較為緩慢。

徐之強補充，儘管近期CPI連月突破2%，但今年1至8月平均通膨較去年同期上漲約1.8%，且油電等關鍵物價仍受政府有效管控，央行具備觀察空間。至於央行未來是否在12月調整貨幣政策，仍須視第4季通膨實際走勢以及美國聯準會的利率步調而定。此外，他認為，利率非唯一工具，如2024年央行亦曾兩度透過調升存款準備率達到緊縮效果。

展望後市風險，徐之強表示，全球製造業與服務業PMI維持擴張改善，但中東衝突等地緣政治、美聯準會利率路徑、川普對全球晶片與關稅的威脅手段、AI獲利的延續性，以及大陸內需疲軟等，均是牽動下半年與明年台灣經濟表現的重要變數。

2026年9月至12月GDP成長率及經濟氣候預測結果。圖／國泰金控與台大產學合作團隊提供
2026年9月至12月GDP成長率及經濟氣候預測結果。圖／國泰金控與台大產學合作團隊提供

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