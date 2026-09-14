防詐資訊不漏「聽」 北富銀攜手台北啟聰學校推動全齡金融教育

詐騙手法不斷翻新，青少年已成為詐騙集團鎖定的重要對象，但對聽語障學生而言，除了面臨與一般學生相同的詐騙風險，更可能因資訊取得及溝通上的限制，增加辨識詐騙及自我保護的難度。為落實全齡金融與金融平權理念，響應金管會「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，台北富邦銀行9月11日前進台北啟聰學校舉辦防詐宣導講座，吸引近百位國中、高中聽語障學生熱情參與。課程結合手語翻譯、情境案例及互動問答，帶領學生認識常見詐騙手法與自我保護觀念，希望讓防詐資訊真正被理解、被吸收，成為守護自己的重要能力。

課程中北富銀專業講師分享網購詐騙、遊戲點數詐騙、社群交友詐騙等貼近學生生活的案例，在手語老師即時翻譯下，不少學生紛紛舉手參與互動，踴躍搶答，一邊比出手語、或是用手機輸入答案與講師交流，活動現場氣氛熱烈。當講師揭曉詐騙訊息常見破綻時，現場不時傳出驚訝的表情與會心一笑，也讓學生掌握了遇到可疑訊息時，應讓先查證、不輕信、不急著點擊連結或提供個人資料等識詐防詐技巧。

台北啟聰學校校長詹秀雯表示，青少年的生活愈來愈數位化，與網路、社群平台及電子支付的接觸日益頻繁，但許多防詐資訊的傳遞方式未必符合聽語障人士的理解習慣，導致重要訊息無法有效被接收。很感謝北富銀長期關注身心障礙學生的學習與發展，將防詐教育帶進校園，透過學生熟悉的溝通方式傳遞金融安全觀念，對培養學生未來獨立生活能力具有重要意義。

北富銀副總經理郭佳綾表示，很多人認為防詐宣導只要把資訊提供出來就好，但對部分身心障礙朋友而言，真正的挑戰往往不是「有沒有」資訊，而是資訊「能不能」被理解。全齡金融不只是服務不同年齡族群，更是確保每個人都能平等取得金融知識與金融服務，不因身心條件而被忽略。北富銀近年除了持續推動校園防詐教育，也長期投入身心障礙學生金融培力，從金融職能培訓、理財教育到手語版金融易讀手冊，希望讓不同需求的學生都能建立金融素養與風險意識，更有信心地面對未來生活與職涯發展。

為了協助身心障礙學生提升金融素養與職涯能力，北富銀自2021年起推動「羽翼分行－身心障礙學生金融培力計畫」，提供特教生金融職場培訓與實習機會，獲金管會「金融教育貢獻獎」金質獎肯定，展現金融業推動共融就業與金融賦能的創新成果。近年更與台北啟聰學校合作推出全台首部「手語版金融易讀手冊」，透過更貼近聽語障族群需求的溝通方式提升金融資訊可近性，此次防詐講座也是雙方合作的延伸，希望讓學生在接觸數位金融服務的同時，也能建立保護自身權益的能力。

除深耕金融教育外，北富銀亦積極強化防詐作為，除攜手司法及警政機關推動反詐合作外，也與同業共同發展AI防詐模型、建置跨機構聯防機制，並推出越南語、印尼語、泰語及菲律賓語等多語版金融安全教材，讓防詐資訊能觸及更多不同背景與需求的族群。透過校園、社區及分齡分眾宣導提升全民識詐能力。未來，北富銀將致力以全齡金融為目標，依循金管會指引，攜手社會各界推動更具包容性與可近性的金融教育，讓金融知識不因年齡、地域或身心條件而有落差，共同打造更安全友善的金融環境。