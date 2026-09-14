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董瑞斌：台灣引入混合金融資金不是問題 主要缺乏投資機會及交易管道

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
兆豐銀行董事長董瑞斌。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行董事長董瑞斌。圖／兆豐銀行提供

兆豐金（2886）董事長董瑞斌今日於「混合金融」論壇表示，按聯合國開發計畫署（UNDP）估計，為了要達到淨零轉型，每年大概有1.5兆美元資金需求。對台灣來講資金不是問題，而是在於缺乏好的投資機會或交易管道與平台。希望台灣能夠引進混合金融並落地生根，解決推動綠色金融所碰到的難題。

兆豐金14日舉辦「2026兆豐永續國際論壇－永續轉型的新資金模式：混合金融的實務與機會」，邀集政府、金融及國內外影響力投資專家，共同探討混合金融發展趨勢與實務應用。

董瑞斌致詞時表示，達成淨零轉型每年需1.5兆美元的資金需求實在非常龐大，要完全用國家公部門的資金來充分供應不太可能，所以必須把私部門的資金引進來。還好過去幾年來我們已經看到約有160億美元左右的混合金融（Blended Finance）案例產生。

他指出，混合金融的本質就是透過催化資本（Catalytic Capital）來降低初期風險，進而帶動民間資金投資。對台灣來講，資金不是問題，問題在於缺乏比較好的投資機會，或是一個交易的管道、交易架構與平台。希望透過國際案例分享，看國際上如何運作混合金融，也希望大家能夠引進，在台灣能夠落地生根，解決推動綠色金融所碰到的難題。

董瑞斌強調，未來兆豐金將結合集團優勢，提供更靈活的金融服務，引導更多公司來投入綠色與轉型金融，共同為台灣打造一個更具韌性的永續金融生態體系。

國發會主委葉俊賢表示，引入混合金融，或由政府或開發金融機構投入催化資本，透過共同投資、信用保證與技術協助，降低轉型初期的風險，提高民間投資誘因，是推動永續轉型非常重要的機制。以離岸風電為例，透過國家融保跟銀行支持，大幅降低大型綠能計畫的融資障礙，發揮公部門資金的槓桿效果，讓公部門資金帶動民間資金投入永續轉型。

金管會副主委莊秀媛指出，觀察混合金融扮演驅動淨零轉型重要角色。在亞洲能源轉型基礎建設和氣候調適等領域具有龐大資金需求，已有國家致力於混合金融發展。例如新加坡金融管理局就是透過政府提供優惠性資金，並結合私部門資源，目標動員最高達到50億美元，以期支持亞洲綠色及轉型相關投資。對台灣而言，混合金融目前還有許多議題值得探討，包括資金來源、風險如何分攤，投資案源，以及政府與民間如何發揮各自的角色。

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