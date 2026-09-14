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遠雄人壽落實金融大回饋 陪伴偏校原民學童挹注金融防詐教育

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽攜手新興國小，為原民學童注入永續與防詐知識，從教育扎根金融素養。圖／遠雄人壽提供
遠雄人壽攜手新興國小，為原民學童注入永續與防詐知識，從教育扎根金融素養。圖／遠雄人壽提供

遠雄人壽持續將企業資源轉化為推動社會向善的正向動能，志工團連續八年前進全台多所偏遠地區學校推動偏校關懷，今年再度踏上台東縣金峰鄉的土地，攜手新興國小落實關懷弱勢與金融包容，為原民學童帶入生動的金融防詐教育與手作貓頭鷹體驗，並捐助全校數位閱讀資源，以實際行動點亮原鄉學童的學習未來。

多年來，遠雄人壽志工團的足跡踏遍全台多個偏遠與弱勢社區，長期致力於縮短城鄉教育差距、促進地方平衡發展。今年志工團再度深入原鄉，善盡金融服務優勢，積極投入金融安全與防詐保護宣導，透過經驗尋常案例與互動問答遊戲，引導偏鄉學童識別潛在風險，防範各類詐騙陷阱，提升金融與防護素養。

由於金峰鄉地處偏遠，學習資源較為缺乏，為進一步落實兒少培力、追求社會共好，遠雄人壽挹注新興國小全校師生「數位閱讀資源」，提供可依個人能力及興趣選擇文字書、有聲書及影音書的Hami書城圖書資源，期打破地域與設備資源限制，讓原鄉孩子隨時隨地都能徜徉在豐富多元的線上知識庫中，體會讀書也可以愛地球，理解讀一本書較紙本書可節省約1公斤的碳排放量，更藉由數位賦能縮短城鄉學習落差，拓展學童的國際視野與想像力。

為帶入環保理念，行前遠雄人壽微時志工、出團志工及偏鄉師生共同蒐集閒置紙箱逾32公斤重，到校手把手帶著孩子們將包材客製專屬自己的貓頭鷹，不僅實踐資源循環再利用，更將貓頭鷹生態復育的觀念深植孩子心中。為擴大參與度，遠雄人壽內部也發起「壓箱貼紙募集行動」，短短兩周便匯聚同仁心意募得上百張精美貼紙，讓偏校學童藉此發揮創意裝飾專屬作品，一場「跨距獻愛」活動，也讓身處都會區同仁的溫暖與原鄉孩童的心緊密相連。

遠雄人壽表示，金融業的價值不僅在於提供風險保障，更在於運用專業能力與企業資源精準回應社會需求，將守護的力量延伸至每一個需要被看見的角落。未來遠雄人壽將持續深化金融大回饋行動，對應聯合國永續發展目標(SDGs)中的優質教育（SDG4）與減少不平等（SDG 10），透過多元的策略性捐助、金融防詐宣導與偏鄉關懷陪伴，持續支持弱勢兒少自信茁壯，為社會注入源源不絕的永續正能量。

遠雄人壽 陪伴 教育

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