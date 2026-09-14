快訊

亞運棒球／旅美球員黃仲翔球團沒放行 兄弟新秀投手黃玠瀚遞補

想吃炸雞難以啟齒… 93歲老父打給女兒求助 一句方言讓她大哭

中山女高學生疑吃炸甜不辣腹膜炎住院 怎判斷是普通腹痛還是致命急症？

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦期貨前進台大新生音樂祭 趣味闖關打造校園防詐新體驗

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

為提升青年學子防詐意識，富邦期貨前進國立台灣大學「新生音樂祭」設置防詐宣導攤位，並攜手台大校園安全中心共同舉辦「詐騙獵人．新生守護戰」互動遊戲，透過寓教於樂的闖關體驗，協助大學新鮮人提升識詐、防詐意識。

活動規劃三大闖關任務，引導學生認識常見詐騙手法及正確應對方式，包括「真假訊息快問快答」、「防詐轉盤挑戰」及「AI防詐拍照打卡」，完成三關挑戰即可參加抽獎活動。除闖關體驗外，富邦期貨亦特別製作「防詐MEMO貼」供學生索取，以「不聽明牌、不加投資群組、不下載不明APP」等防詐警語為設計主軸，透過簡潔醒目的視覺呈現，強化學生防詐意識。學生可將MEMO貼張貼於筆記本、電腦或宿舍空間，讓防詐觀念融入日常生活，時時提高警覺。

為擴大活動影響力，富邦期貨同步結合社群媒體推廣，鼓勵學生透過追蹤粉絲專頁、按讚及分享活動貼文參與抽獎，讓防詐資訊從校園現場擴散至線上社群。活動期間相關貼文累計獲得362人按讚互動，持續擴大青年族群對防詐議題之關注。

富邦期貨表示，近年來詐騙手法不斷翻新，年輕族群亦逐漸成為詐騙集團鎖定的對象，本次活動結合校園場景與防詐教育，透過互動式體驗及情境化宣導，提升學生對假投資、假交友、假網拍及網路釣魚等常見詐騙手法的辨識能力。

未來，富邦期貨也將持續透過校園宣導、互動體驗及多元防詐教育活動，深化青年學子識詐、防詐能力，攜手各界共同打造安全、友善的校園環境。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

強化青少年識詐力 北富銀攜手新北市教育局前進鶯歌工商 千名師生熱情響應防詐宣導 共同打造校園安全網

依托咪酯升列一級毒品 新北揭學生誤觸主因「好奇心」

捐1萬元給學校？ 警政署揭「拾金不昧表揚電話」 其實有詐

富邦人壽發布2025年永續報告書 綠色金融投資規模達1.99兆元

相關新聞

凱基銀行攜手上銀科技守護諸羅樹蛙 共創自然正向新典範

凱基銀行首度攜手企業客戶上銀科技（2049），共同參與「蛙Need You」諸羅樹蛙保育行動，結合地方創生、生態保育與環境教育，以實際行動關注台灣特有種諸羅樹蛙及其棲地保護，展現金融業攜手企業夥伴共同推動永續發展的新模式。

富邦人壽發布2025年永續報告書 綠色金融投資規模達1.99兆元

富邦人壽發布《2025年永續報告書》，完整揭露環境、社會與公司治理三大面向成果。環境面持續擴大綠電、綠色採購及綠色金融布局，綠色金融投資規模達新臺幣1.99兆元；社會面以AI賦能、數位服務與公私協力阻詐強化客戶保障，並持續精進員工照顧；治理面則透過經理人責任地圖、責任投資議合及「富邦能源綠能平台」深化永續治理。富邦人壽亦連續三年於金管會「永續金融評鑑」及「公平待客原則評核」中，分別名列保險業及壽險業前25%。

金價連跌三周陷4,300美元保衛戰！Fed 本周決策成關鍵

國際金價連跌三周後持續在低檔震盪，14日現貨黃金盤中最高4,355.26美元、最低下探4,326.38美元，4,300美元整數關卡再度面臨考驗。

Fed 即將升息？富達國際：三趨勢未變 後市觀察三重點

市場高度預期美國聯準會（Fed）將在本周升息。富達國際指出，Fed政策方向仍將取決於後續通貨膨脹數據，短期市場波動可能維持偏高。整體來看，三大趨勢仍未改變，即經濟成長減緩但仍處於合理水平、企業獲利維持韌性、股票表現仍可望優於信用債。

超級央行周登場 國銀看美元、日圓後市怎麼走

本周迎來全球超級央行周，各主要央行陸續召開利率決策會議，市場聚焦聯準會（Fed）及日本銀行（BOJ）後續貨幣政策動向。本國銀行分析，美國通膨數據仍具韌性，市場對聯準會本週升息一碼的預期升溫，但即使升息，也不代表將啟動多次升息的持續緊縮循環；日本方面，市場對日銀本月升息預期仍高，日圓則有進一步升值空間。

金管會創新處不到兩年換三將！周正山接掌 林羲聖轉任參事

金管會宣布，原創新處長林羲聖轉任金管會參事，遺缺由銀行局主任秘書周正山升任，9月14日生效。據了解，林羲聖轉任參事後，將負責國會聯繫相關事務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。