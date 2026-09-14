富邦期貨前進台大新生音樂祭 趣味闖關打造校園防詐新體驗

為提升青年學子防詐意識，富邦期貨前進國立台灣大學「新生音樂祭」設置防詐宣導攤位，並攜手台大校園安全中心共同舉辦「詐騙獵人．新生守護戰」互動遊戲，透過寓教於樂的闖關體驗，協助大學新鮮人提升識詐、防詐意識。

活動規劃三大闖關任務，引導學生認識常見詐騙手法及正確應對方式，包括「真假訊息快問快答」、「防詐轉盤挑戰」及「AI防詐拍照打卡」，完成三關挑戰即可參加抽獎活動。除闖關體驗外，富邦期貨亦特別製作「防詐MEMO貼」供學生索取，以「不聽明牌、不加投資群組、不下載不明APP」等防詐警語為設計主軸，透過簡潔醒目的視覺呈現，強化學生防詐意識。學生可將MEMO貼張貼於筆記本、電腦或宿舍空間，讓防詐觀念融入日常生活，時時提高警覺。

為擴大活動影響力，富邦期貨同步結合社群媒體推廣，鼓勵學生透過追蹤粉絲專頁、按讚及分享活動貼文參與抽獎，讓防詐資訊從校園現場擴散至線上社群。活動期間相關貼文累計獲得362人按讚互動，持續擴大青年族群對防詐議題之關注。

富邦期貨表示，近年來詐騙手法不斷翻新，年輕族群亦逐漸成為詐騙集團鎖定的對象，本次活動結合校園場景與防詐教育，透過互動式體驗及情境化宣導，提升學生對假投資、假交友、假網拍及網路釣魚等常見詐騙手法的辨識能力。

未來，富邦期貨也將持續透過校園宣導、互動體驗及多元防詐教育活動，深化青年學子識詐、防詐能力，攜手各界共同打造安全、友善的校園環境。