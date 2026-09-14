凱基銀行攜手上銀科技守護諸羅樹蛙 共創自然正向新典範

凱基銀行首度攜手企業客戶上銀科技（2049），共同參與「蛙Need You」諸羅樹蛙保育行動，結合地方創生、生態保育與環境教育，以實際行動關注台灣特有種諸羅樹蛙及其棲地保護，展現金融業攜手企業夥伴共同推動永續發展的新模式。

面對全球生物多樣性流失與自然資本風險日益受到重視，凱基銀行持續將生物多樣性保育納入永續發展策略，積極發揮金融機構的影響力，推動自然正向(Nature Positive)行動。

凱基銀行表示，隨著TNFD(自然相關財務揭露)成為企業永續治理的重要參考架構，自然資本與生物多樣性管理，已逐漸成為企業不可忽視的重要課題。金融機構不僅提供資金支持，更可透過整合資源與串聯利害關係人，擴大永續影響力。

凱基銀行長期關注氣候變遷與自然環境對生態系統的影響，透過跨域合作、環境教育及保育行動，持續深化生物多樣性保護工作，期望帶動更多企業共同投入自然保育。

「蛙Need You」為凱基銀行推動守護諸羅樹蛙的重要保育倡議。自推動以來，凱基銀行結合地方創生團隊「三小市集」、蛙趣自然生態顧問公司、嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社及在地農友等夥伴，透過支持友善農業、棲地營造、專業生態調查及環境教育等方式，共同建立兼顧農業生產與生態保育的永續模式。

同時，也透過信用卡優惠及志工參與機制，邀請客戶及員工一起投入保育行動，讓永續理念從日常生活中落實。

凱基銀行投入諸羅樹蛙保育至今邁入第三年，支持專業團隊於嘉義縣大林鎮中林社區進行長期棲地監測與族群調查。截至目前，已累計完成331個樣區、約102.8公頃棲地調查，逐步建立完整的諸羅樹蛙族群與棲地資料庫，作為後續保育策略與棲地管理的重要基礎。

透過長期且系統性的科學調查，不僅有助於掌握生態現況，也展現企業以具體行動支持生物多樣性保育的承諾。

為進一步擴大保育影響力，今年凱基銀行首次邀請企業客戶上銀科技共同加入保育行列。雙方透過夜間生態觀察與棲地走訪，深入了解諸羅樹蛙的生態環境與保育需求，希望藉由企業間的合作與交流，提升對生物多樣性議題的關注，並將永續理念延伸至企業營運與供應鏈管理之中。

而上銀科技長期重視永續發展與生物多樣性議題，此次除了參與凱基銀行夜間諸羅樹蛙生態觀察活動關注其生態議題，更透過員工團膳優先採用具諸羅樹蛙友善棲地標章的竹筍食材，及廠區舉辦農產品展售、員工團購、與生態教育推廣等方式支持保育農友與在地環境。

此外，上銀科技亦持續推動生物多樣性管理，不僅導入TNFD自然相關財務揭露架構，建立自然風險與機會管理機制外，亦發布《生物多樣性暨不毀林承諾》，並且推動大肚山原生樹種復育、小辮鴴保育、拍攝《我們愛在這裡生活》紀錄片推廣生態教育及友善農業合作等行動，積極朝向Nature Positive(自然正向)目標邁進。

凱基銀行表示，生物多樣性是企業永續發展的重要基礎，也是維繫自然資本與社會韌性的關鍵。未來將持續透過「蛙Need You」保育行動深化與地方創生團隊及企業夥伴的合作，投入棲地監測、友善農業及環境教育推廣工作，並將生物多樣性理念融入企業永續發展策略，攜手更多客戶與利害關係人共同守護台灣珍貴生態資源，為人與自然共好的永續未來貢獻力量。