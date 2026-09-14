富邦人壽發布2025年永續報告書 綠色金融投資規模達1.99兆元

富邦人壽發布《2025年永續報告書》，完整揭露環境、社會與公司治理三大面向成果。環境面持續擴大綠電、綠色採購及綠色金融布局，綠色金融投資規模達新臺幣1.99兆元；社會面以AI賦能、數位服務與公私協力阻詐強化客戶保障，並持續精進員工照顧；治理面則透過經理人責任地圖、責任投資議合及「富邦能源綠能平台」深化永續治理。富邦人壽亦連續三年於金管會「永續金融評鑑」及「公平待客原則評核」中，分別名列保險業及壽險業前25%。

富邦人壽表示，永續發展不只是企業營運責任，更是保險業發揮金融影響力、回應環境與社會風險的重要方式。富邦人壽將持續結合長期資金、保險專業及數位科技，引導產業邁向低碳轉型，同時強化客戶財產安全與金融服務韌性，讓永續理念落實於投資決策、營運管理及每一次客戶服務之中。

富邦人壽持續發揮長期資金影響力，引導資金流向綠色及永續產業。截至2025年底，綠色金融投資規模已達新臺幣1.99兆元，較基準年成長17%，並以2030年較基準年成長32%為目標，持續擴大綠色金融布局，支持產業邁向低碳轉型。

為落實脫碳承諾，富邦人壽規劃於2030年底前全面退出燃料煤營收或發電產能占比逾5%的相關企業投資，並於2040年底前全面退出非典型油氣開採營收占比逾5% 企業。同時，富邦人壽協同富邦金控推動議合專案，透過議合問卷、工作坊等方式，引導被投資企業建立更明確的永續及低碳轉型方向，發揮責任投資影響力。

因應詐騙手法持續翻新，富邦人壽將公平待客精神延伸至民眾財產安全，積極結合科技與第一線服務強化防詐機制。2025年，富邦人壽成為保險業首家導入警政署165反詐騙系統平臺的業者，透過跨機構資訊串接，提升詐騙風險辨識及預警能力，打造更安全的金融服務環境。

富邦人壽亦呼應金管會防詐政策，推出「指定聯絡人」服務，當保戶發生特定情形時，可透過預先指定的聯絡人建立多一道關懷與確認機制，攜手家人共同強化防詐防線。透過系統機制與第一線同仁共同落實防詐行動，富邦人壽2025年成功攔阻詐騙金額逾新臺幣3,600萬元，其中經客戶服務櫃檯人員成功攔阻金額累計近新臺幣2,806萬元，以實際行動守護客戶及家庭財產安全。

富邦人壽持續推動AI應用與數位轉型，將創新科技導入客戶服務及內部作業流程，在客服作業持續優化智能文字客服流程，保戶可隨時透過本公司官網、保戶會員專區或是富邦人壽App 等多元平台向客服機器人提問，透過「一句通」服務，快速查詢常見的保單資訊，並與專業客服人員人機協作，實現無縫銜接的服務體驗；智能語音客服機器人，亦提供保戶來電時以一句話提問，智能語音客服機器人即可提供常見問題解答，減少等待時間。

更讓AI走入內部作業，2025年推出的「核保智能助理」，透過「AI協助摘要、核保人員專業決策」的人機協作模式，提升核保作業效率；亦持續優化理賠申請系統，2026年推出「理賠智慧助理」兼顧作業效率與品質，讓數位工具自然融入工作現場，加速理賠判斷效率，展現數位科技由內部流程改善延伸至客戶體驗的具體成果。

富邦人壽將ESG理念融入營運管理、投資決策及服務創新，永續實踐成果亦持續獲得國際肯定，已連續兩年榮獲國際財經媒體《The Global Economics》「保險業永續實踐卓越獎」，展現壽險業推動永續發展的正向影響力。展望未來，富邦人壽將秉持「正向力量 豐富生命」的品牌核心價值，持續發揮保險業安定社會的關鍵角色，以長期資金支持產業低碳轉型、以創新科技守護客戶財產安全，並持續朝2050年淨零排放目標邁進，為臺灣社會創造更具韌性與包容性的永續價值。