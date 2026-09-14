金價連跌三周陷4,300美元保衛戰！Fed 本周決策成關鍵

國際金價連跌三周後持續在低檔震盪，14日現貨黃金盤中最高4,355.26美元、最低下探4,326.38美元，4,300美元整數關卡再度面臨考驗。

金價近期明顯轉弱，上周累計下跌約1.8%，已連續第三周收黑。從近五日走勢來看，金價一度站上4,430美元，隨後快速回落，短線多次下探4,300美元附近；目前也低於5日、10日及20日均線，短線賣壓仍未完全消退。

壓抑金價最大因素仍是聯準會（Fed）升息預期。美國8月核心消費者物價指數（CPI）月增0.3%，通膨壓力未明顯降溫，市場押注Fed本周升息機率已升至約88%。Fed將於9月15日至16日召開利率決策會議，若釋出進一步緊縮訊號，美元及美債殖利率可能維持高檔，對不孳息的黃金形成壓力。

另一方面，美伊衝突持續推升能源價格，布蘭特原油上周大漲近9%、逼近每桶107美元，使市場陷入「地緣政治避險需求」與「油價推升通膨、迫使Fed升息」兩股力量拉鋸。澳新銀行仍看好黃金中長期表現，維持12個月每英兩5,400美元目標價；短線則先看4,300美元能否守穩，本周Fed決策及主席華許談話將成為金價下一波方向的關鍵。