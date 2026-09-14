Fed 即將升息？富達國際：三趨勢未變 後市觀察三重點

市場高度預期美國聯準會（Fed）將在本周升息。富達國際指出，Fed政策方向仍將取決於後續通貨膨脹數據，短期市場波動可能維持偏高。整體來看，三大趨勢仍未改變，即經濟成長減緩但仍處於合理水平、企業獲利維持韌性、股票表現仍可望優於信用債。

富達國際分析，企業獲利仍為股市提供基本面支撐，但在評價面偏高與政策不確定性升溫下，市場表現可能持續分化，投資焦點將更集中於具備穩健獲利能力與實質成長動能的企業。

展望後市，富達國際認為，投資人可注意三大觀察重點。一是領先指標是否持續惡化。如果富達領先指標進一步走弱，可能代表總體環境轉向不利於風險資產，並挑戰目前股票超配觀點。

二是美國消費者韌性。隨著美國財政刺激效果逐漸淡化，家庭不再享有過往退稅帶來的緩衝，高油價對可支配所得的壓力值得關注。

三是股債相關性變化。殖利率攀升提高債券存續期間吸引力，但如果股債維持高度正相關，公債作為分散風險工具效果將受限。