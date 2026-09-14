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超級央行周登場 國銀看美元、日圓後市怎麼走
本周迎來全球超級央行周，各主要央行陸續召開利率決策會議，市場聚焦聯準會（Fed）及日本銀行（BOJ）後續貨幣政策動向。本國銀行分析，美國通膨數據仍具韌性，市場對聯準會本週升息一碼的預期升溫，但即使升息，也不代表將啟動多次升息的持續緊縮循環；日本方面，市場對日銀本月升息預期仍高，日圓則有進一步升值空間。
國銀指出，美國8月核心消費者物價指數（CPI）月增0.3%，高於市場預期的0.2%，核心CPI年增率則由2.5%放緩至2.4%，符合市場預期。目前貨幣市場反映聯準會本周升息一碼的機率達88%，但後續是否延續緊縮政策仍存在不確定性。
另一方面，美國政府公債近期遭遇拋售，使10年期美債殖利率逼近5%，顯示市場對通膨壓力及財政赤字的疑慮仍未消退。在9月16日聯準會利率決議前，美元指數短線仍有上行風險。
日圓方面，近期日圓升值主要受到日銀升息預期支撐。國銀表示，市場對日銀本月升息的預期仍高，並開始評估日本後續政策正常化可能加快的可能性。日銀目前仍面臨通膨上行風險，美國財政部長貝森特近期也多次呼籲日本進一步採取政策行動。不過，也因為美國公債殖利率維持高檔，加上美元走勢偏強，可能限制日圓升值速度。
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