金研院首辦海外金融實戰培訓 盼人才接軌全球市場

台灣金融研訓院今年首度攜手德國法蘭克福金融管理學院辦理海外培訓，聚焦「永續金融」與「數位金融與創新」等議題。金研院院長高一誠表示，盼為台灣金融人才創造更多接軌全球市場的機會，為產業注入新動能。

金研院今天發布新聞稿說明，響應青年百億海外圓夢基金計畫，金研院攜手德國法蘭克福金融管理學院，首度辦理115年「金創世代：國際金融實戰」海外培訓。

金研院說明，此次培訓共有20名台灣青年歷經逾2週專業研習、機構參訪與國際交流，並於9月11日在法蘭克福金融管理學院舉行成果發表暨結業式。

結業式中，學員分組發表Capstone Project（專題報告），將課程所學與歐洲金融市場觀察轉化為具體提案，並接受現場提問與專業回饋，展現問題解決、跨域整合、團隊合作及國際溝通能力。

高一誠表示，面對永續、數位與AI快速重塑金融產業，下一世代金融人才除了專業能力，更需要全球視野、跨域整合與創新思維。

高一誠指出，台灣廠商生產基地的國際化布局已從亞洲快速拓展至歐美等先進市場，金融業更需要集結具有國際視野與跨國服務能力的人才加入。

高一誠說明，未來將持續拓展國際合作網絡，深化國際合作，培育具備國際視野、金融專業與創新思維的新世代金融人才，為台灣青年創造更多接軌全球市場的學習機會，並為台灣金融產業的國際化發展注入新動能。

金研院表示，此研習計畫聚焦「永續金融」與「數位金融與創新」，涵蓋氣候風險、低碳轉型、永續資訊揭露、金融科技、數位銀行及AI應用等全球金融關鍵議題；並參訪德國聯邦銀行（DeutscheBundesbank）及德意志交易所（Deutsche Börse），讓青年從課堂走進市場第一線，深入了解中央銀行、資本市場及金融創新運作實務。

金研院表示，青年也參與金研院在法蘭克福舉辦的「台灣金融國際推廣論壇」，現場親身感受如何跟國際金融界人士互動，從政策面與實務面來介紹台灣金融市場的發展與機會，提升國際能見度並吸引國際投資者的興趣。