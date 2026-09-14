金管會創新處不到兩年換三將！周正山接掌 林羲聖轉任參事

金管會宣布，原創新處長林羲聖轉任金管會參事，遺缺由銀行局主任秘書周正山升任，9月14日生效。據了解，林羲聖轉任參事後，將負責國會聯繫相關事務。

金管會創新處是主委彭金隆上任後新設單位，2025年元旦正式運作。從首任處長胡則華、林羲聖到周正山，成立不到兩年，處長已三度換人。

市場人士指出，創新處最大的挑戰，在於如何在鼓勵金融創新，並與既有監理法規間取得平衡。

也因創新業務往往橫跨銀行、保險、證券等不同業別，既要替業者打開創新空間，也得兼顧各業法規範，因此跨局處溝通與協調能力格外關鍵。