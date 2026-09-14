快訊

謝和弦回留言「嗨低能兒」網友怒告妨害名譽 口頭禪檢方不起訴

遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 高師大校長王政彥駁斥：抹黑

揮汗有禮沒了！300萬筆2週搶光 這期限前仍可兌換

聽新聞
0:00 / 0:00

食安事件敲響健康警鐘 台壽保：保障設計轉向精準治療

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

毒油等食安事件再度引發民眾對健康風險的關注，也讓癌症保障成為市場討論焦點。不過，台灣人壽表示，雖然食安事件確實可能提高民眾對健康風險的關注，但保險屬於低頻商品，民眾是否投保仍主要取決於自身保障需求及人生階段，目前尚未觀察到特定年齡層、癌症險或重大傷病險詢問及投保需求出現明顯變化，從癌症保障相關數位行銷素材點擊表現來看，也未見顯著異動。

台灣人壽指出，重大傷病險與癌症險的保障功能不同，並非單純二選一。重大傷病險保障範圍較廣，涵蓋健保重大傷病證明所列疾病，除癌症外，也包括慢性腎衰竭、重大器官移植等22項重大傷病，可視為健康保障的基礎；癌症險則聚焦癌症治療，依商品設計提供一次給付、療程給付，以及標靶藥物、免疫治療等保障，主要協助因應癌症治療期間的醫療支出。

因此，民眾規劃健康保障時，應依自身需求與預算搭配，而非單純比較兩類商品。以台灣人壽近期推出的「月月心安99重大傷病終身健康保險」為例，涵蓋22項重大傷病，並提供保證120個月月給付機制，透過持續性的給付設計，協助填補長期療養期間的收入缺口。

值得注意的是，癌症險近年也隨著治療模式改變快速升級。台灣人壽觀察，市場目前主要朝三大方向發展，包括精準醫療、保障模式創新及健康管理。在精準醫療方面，癌症基因檢測、標靶藥物及免疫治療等新式療法逐步納入保障，協助降低高額治療費用。

在保障模式上，癌症治療已逐漸由傳統住院模式轉向門診及長期用藥，台灣人壽推出「藥安心一年定期癌症精準醫療健康保險附約」，主打「類實支定額」概念，針對高額標靶藥物提供分期治療保障，更貼近現代癌症治療需求。

此外，部分癌症商品也從單純理賠進一步延伸至健康管理，結合健康檢查、癌症篩檢及外溢機制，鼓勵民眾及早發現、及早治療。台灣人壽認為，癌症險正從過去「確診後理賠」，逐步走向「精準治療、創新保障、健康管理」，成為新世代健康保障的重要發展方向。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

專家教你保／退休保險準備 兼顧三面向

賴總統推癌症防治 2030年前死亡率降三分之一

NGS納健保給付擴大 增5100癌友受惠

健康名人堂／抗生素底牌用盡 醫療海嘯逼近

相關新聞

金管會創新處不到兩年換三將！周正山接掌 林羲聖轉任參事

金管會宣布，原創新處長林羲聖轉任金管會參事，遺缺由銀行局主任秘書周正山升任，9月14日生效。據了解，林羲聖轉任參事後，將負責國會聯繫相關事務。

油價高檔震盪、美國通膨未充分收歛 新台幣早盤暫貶1.2分

台股開盤後一度重挫逾600點，加權指數再度失守「4萬6」，新台幣匯價今早以31.65元開盤，貶值1.2分。早盤台北股匯呈現「雙殺」。

券商不發債了？下半場開局 改搶百億聯貸

券商發債踩煞車，資金需求卻沒降溫。據金管會統計，前八月券商發債341.5億元，與上半年完全相同，7、8月一毛未增；但百億元級聯貸案接連浮現，顯示籌資管道正從債市轉向銀行授信。

金融業前八月籌資近3000億！下半場搶錢版圖變了 國壽、富邦大搶資本

金融業籌資下半場，版圖重新洗牌。據金管會最新統計，金融三業前八月籌資達2,934.6億元、年增21%，全年有望再刷新高；其中7、8月新增籌資由銀行、壽險包辦近98%，國泰、富邦兩大壽險雙雄更掀「搶資本」大戰。

金融業籌資主力下半年換人 壽險雙雄國泰、富邦掀搶錢大戰

金融業籌資，下半年版圖重新洗牌。金管會最新統計，金融三業前八月籌資達2,934.6億元、年增21%，全年有望再刷新高；其中7、8月新增籌資由銀行、壽險包辦近98%，壽險雙雄國泰、富邦更掀「搶資本」大戰。

券商轉向 瞄準百億聯貸

券商發債踩煞車，資金需求卻沒降溫。金管會統計，前八月券商發債341.5億元，與上半年相同，7、8月一毛未增；但百億元級聯貸案接連浮現，顯示籌資管道正從債市轉向銀行授信。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。