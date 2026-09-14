食安事件敲響健康警鐘 台壽保：保障設計轉向精準治療

毒油等食安事件再度引發民眾對健康風險的關注，也讓癌症保障成為市場討論焦點。不過，台灣人壽表示，雖然食安事件確實可能提高民眾對健康風險的關注，但保險屬於低頻商品，民眾是否投保仍主要取決於自身保障需求及人生階段，目前尚未觀察到特定年齡層、癌症險或重大傷病險詢問及投保需求出現明顯變化，從癌症保障相關數位行銷素材點擊表現來看，也未見顯著異動。

台灣人壽指出，重大傷病險與癌症險的保障功能不同，並非單純二選一。重大傷病險保障範圍較廣，涵蓋健保重大傷病證明所列疾病，除癌症外，也包括慢性腎衰竭、重大器官移植等22項重大傷病，可視為健康保障的基礎；癌症險則聚焦癌症治療，依商品設計提供一次給付、療程給付，以及標靶藥物、免疫治療等保障，主要協助因應癌症治療期間的醫療支出。

因此，民眾規劃健康保障時，應依自身需求與預算搭配，而非單純比較兩類商品。以台灣人壽近期推出的「月月心安99重大傷病終身健康保險」為例，涵蓋22項重大傷病，並提供保證120個月月給付機制，透過持續性的給付設計，協助填補長期療養期間的收入缺口。

值得注意的是，癌症險近年也隨著治療模式改變快速升級。台灣人壽觀察，市場目前主要朝三大方向發展，包括精準醫療、保障模式創新及健康管理。在精準醫療方面，癌症基因檢測、標靶藥物及免疫治療等新式療法逐步納入保障，協助降低高額治療費用。

在保障模式上，癌症治療已逐漸由傳統住院模式轉向門診及長期用藥，台灣人壽推出「藥安心一年定期癌症精準醫療健康保險附約」，主打「類實支定額」概念，針對高額標靶藥物提供分期治療保障，更貼近現代癌症治療需求。

此外，部分癌症商品也從單純理賠進一步延伸至健康管理，結合健康檢查、癌症篩檢及外溢機制，鼓勵民眾及早發現、及早治療。台灣人壽認為，癌症險正從過去「確診後理賠」，逐步走向「精準治療、創新保障、健康管理」，成為新世代健康保障的重要發展方向。