油價高檔震盪、美國通膨未充分收歛 新台幣早盤暫貶1.2分

台股開盤後一度重挫逾600點，加權指數再度失守「4萬6」，新台幣匯價今早以31.65元開盤，貶值1.2分。早盤台北股匯呈現「雙殺」。

匯銀指出，美伊戰事延燒沙烏地阿拉伯油管，地緣衝突漸擴散至區域代理人混戰型態，沙國輸油管系統遭無人機攻擊關閉，證實攻擊源自伊朗代理人團體，同時葉門青年運動已控制紅海沿岸戰略要港。沙國原油產量降至1990年來最低，能源運輸面臨阻礙，短期供給風險增。今早布蘭特原油價格再攀升至107美元之上。

匯銀分析，美國8月整體CPI年增3.4%持平前值及預期，核心CPI年增放緩至2.4%，創2021年3月以來最低，但月增0.3%，高於預期的0.2%，為4月來最大單月漲幅。數據公布後，市場交易本週聯準會升息機率約90%。核心通膨年增雖走降，但月增上升，市場認為不符「通膨充分朝目標收斂」的態勢。但最終解釋權仍在聯準會手上。