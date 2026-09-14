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券商轉向 瞄準百億聯貸

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

券商發債踩煞車，資金需求卻沒降溫。金管會統計，前八月券商發債341.5億元，與上半年相同，7、8月一毛未增；但百億元級聯貸案接連浮現，顯示籌資管道正從債市轉向銀行授信。

上半年台股交易熱絡，券商為擴充融資、自營及衍生性商品等業務額度，大舉籌資393.1億元，其中發債341.5億元、占近九成。

到了7、8月，現增雖再增加15億元，但發債完全停住，資金需求開始轉向聯貸。

下半年開局，券商百億元聯貸案接力登場。據各券商公告或已簽約者，包括富邦證券7月底完成200億元聯貸，統一證券8月簽署171億元；凱基證券9月完成193億元聯貸，國票證券也簽下100億元。

此外，兆豐證券董事會通過最高78億元聯貸，美好證券規劃最高20億元。六家已公告、決議或完成簽約案件，額度上看762億元。

若再計入籌組中的永豐金證券、元大證券及中國信託證券，市場估潛在聯貸規模已突破千億元。

券商圈指出，聯貸與發債用途不完全相同。發債適合取得中長期資金，聯貸可先建立可彈性動用的銀行授信額度，更方便因應成交量、融資借貸等短中期需求。

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