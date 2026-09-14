聽新聞
0:00 / 0:00

金融業籌資主力下半年換人 壽險雙雄國泰、富邦掀搶錢大戰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金融業籌資，下半年版圖重新洗牌。 聯合報系資料照
金融業籌資，下半年版圖重新洗牌。 聯合報系資料照

金融業籌資，下半年版圖重新洗牌。金管會最新統計，金融三業前八月籌資達2,934.6億元、年增21%，全年有望再刷新高；其中7、8月新增籌資由銀行、壽險包辦近98%，壽險雙雄國泰富邦更掀「搶資本」大戰。

金融業籌資管道包括現增、特別股、盈餘轉增資、發債及全球存託憑證（GDR）等，金管會以現增與發債兩大統計為主。現增可直接增厚淨值，發債則依債券性質補充營運資金或資本，可拉高資本適足率。

據統計，前八月金融業現增129.6億元、發債2,805億元，籌資額已達去年全年4,384億元史上高峰約67%，距離改寫紀錄只差最後三分之一。

分業別看，銀行前八月籌資1,492億元、占51%過半，續居三業之首；壽險1,034.5億元、占35.2%，券商408.1億元、占14%，銀行、壽險合計仍掌握逾八成籌資規模。

觀察7、8月可看出，下半年開局的籌資版圖已出現變化。這兩個月金融業新增717.5億元，其中銀行增加398億元、壽險增加304.5億元，合計702.5億元、占近98%，籌資動能明顯轉向銀、壽「雙引擎」。

其中，壽險「雙雄」搶資本最明顯。國泰人壽前八月發債316.5億元、富邦人壽313.3億元分居前二，較上半年分別再增加159.5億元、113.3億元，合計272.8億元，包辦壽險7、8月新增發債近九成。

國壽也從上半年發債第三名，一口氣超車富邦、凱基登上第一。壽險圈指出，IFRS17與TIS接軌後，補資本需求並未退潮，較高資本水位除支撐TIS，也牽動母金控CAR（資本適足率）、配息、市場波動緩衝及業務成長。

銀行則是下半年另一大籌資主力。前八月發債1,429億元、現增63億元，7、8月新增398億元幾乎全數來自發債；金管會指出，主要因應舊債到期償還及充實營運資金。

銀行圈表示，今年發債約八成為主順位債，主要因應高資產客戶結構債及永續債需求；其餘次順位債則多用於舊債換發、維持資本適足率。前八月以中信銀發債747億元居冠，北富銀、輸銀及元大銀均為160億元。

反觀上半年最搶鏡的券商，前八月現增加發債408.1億元，只比上半年增加15億元，其中發債341.5億元更完全沒有增加。

金融業 國泰 富邦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

券商不發債了？下半場開局 改搶百億聯貸

壽險業上半年債息、股市投資大進補 獲利和配息兩頭賺逾8000億元

壽險上半年利息收入大進補！總計4,825億 年增逾15%

元大金、華南金前八月犀利 稅後純益寫同期新高

相關新聞

金融業籌資主力下半年換人 壽險雙雄國泰、富邦掀搶錢大戰

金融業籌資，下半年版圖重新洗牌。金管會最新統計，金融三業前八月籌資達2,934.6億元、年增21%，全年有望再刷新高；其中7、8月新增籌資由銀行、壽險包辦近98%，壽險雙雄國泰、富邦更掀「搶資本」大戰。

券商轉向 瞄準百億聯貸

券商發債踩煞車，資金需求卻沒降溫。金管會統計，前八月券商發債341.5億元，與上半年相同，7、8月一毛未增；但百億元級聯貸案接連浮現，顯示籌資管道正從債市轉向銀行授信。

華南金羽桌球賽 雙冠軍出列

華南金控12日在國立臺灣大學綜合體育館舉辦「2026華南金融集團羽桌球比賽」，邀請集團各公司在職員工與退休同仁組成12支隊伍，近200人參賽，各隊選手實力堅強，經過激烈競爭後，羽球由銀行中南區聯隊、桌球由金控銀行聯隊奪得冠軍。

壽險不動產租金水漲船高 國壽蟬聯最強包租公 占業界相關收入三分之一

壽險業持續布局不動產，租金收入也跟著水漲船高。根據財報顯示，今年上半年全體壽險業者投資性不動產租金收入達196.41億元，年增逾5%，其中，國泰人壽以逾65.46億元的租金收益居冠，單一家就貢獻全業界三分之一的租金收入，展現強大的包租公實力。

壽險業資產汰弱留強 提升戰力

今年截至6月底，整體壽險業投資性不動產餘額達1.7兆元，較去年同期的1.6兆元成長逾7％，投資標的涵蓋商場、商辦、物流倉儲、地上權等，但壽險業者並非只是單純加碼購置投資性不動產，仍會持續進行資產活化與重新布局，落實「汰弱留強」。

富豪投資轉向私募基金 國銀加速引進相關商品

近期股債市場波動加劇，高資產客戶資金悄悄轉向另類資產。國內銀行業者指出，近期有愈來愈多客戶將私募基金納入投資組合，尤以「私募基礎建設基金」成為新寵。國內多家銀行也趁高雄資產管理專區開放，加速引進新商品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。