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券商不發債了？下半場開局 改搶百億聯貸

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
券商發債踩煞車，資金需求卻沒降溫。記者黃仲明／攝影
券商發債踩煞車，資金需求卻沒降溫。記者黃仲明／攝影

券商發債踩煞車，資金需求卻沒降溫。據金管會統計，前八月券商發債341.5億元，與上半年完全相同，7、8月一毛未增；但百億元級聯貸案接連浮現，顯示籌資管道正從債市轉向銀行授信。

上半年台股交易熱絡，券商為擴充融資、自營及衍生性商品等業務額度，大舉籌資393.1億元，其中發債341.5億元、占近九成。

到了7、8月，現增雖再增加15億元，但發債完全停住，資金需求開始轉向聯貸。

下半年開局，券商百億元聯貸案接力登場。據各券商公告或已簽約者，包括富邦證券7月底完成200億元聯貸，統一證券8月簽署171億元；凱基證券9月完成193億元聯貸，國票證券也簽下100億元。

此外，兆豐證券董事會通過最高78億元聯貸，美好證券規劃最高20億元。六家已公告、決議或完成簽約案件，合計額度上看762億元。

若再計入籌組中的永豐金證券、元大證券及中國信託證券，市場估潛在聯貸規模已突破千億元。其中永豐金證規劃100億至200億元、元大證約100億至250億元，中信證約200億元。

券商圈指出，聯貸與發債用途不完全相同。發債適合取得中長期資金，聯貸則可先建立可彈性動用的銀行授信額度，更方便因應成交量、融資借貸、自營部位等短中期資金需求。

換言之，券商下半年籌資並未退燒，而是從債市發債轉向銀行授信。台股愈熱、業務量愈大，券商手上的資金水庫，也得跟著擴大。

百億 券商 金管會

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