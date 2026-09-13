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金融業前八月籌資近3000億！下半場搶錢版圖變了 國壽、富邦大搶資本

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金融業籌資下半場，版圖重新洗牌。聯合報系資料照
金融業籌資下半場，版圖重新洗牌。聯合報系資料照

金融業籌資下半場，版圖重新洗牌。據金管會最新統計，金融三業前八月籌資達2,934.6億元、年增21%，全年有望再刷新高；其中7、8月新增籌資由銀行、壽險包辦近98%，國泰、富邦兩大壽險雙雄更掀「搶資本」大戰。

金融業籌資管道包括現增、特別股、盈餘轉增資、發債及GDR等，金管會以現增與發債兩大統計為主。現增可直接增厚淨值，發債則依債券性質補充營運資金或資本，可拉高資本適足率。

據統計，前八月金融業現增129.6億元、發債2,805億元，整體籌資額已達去年全年4,384億元史上高峰約67%，距離改寫紀錄只差最後三分之一，後四個月籌資動能能否續航，將決定全年能否再寫紀錄。

分業別看，銀行前八月籌資1,492億元、占51%過半，續居三業之首；壽險1,034.5億元、占35.2%，券商408.1億元、占14%，銀行、壽險合計仍掌握逾八成籌資規模。

若把鏡頭拉近到7、8月，下半年開局的籌資版圖已出現變化。這兩個月金融業新增717.5億元，其中銀行增加398億元、壽險增加304.5億元，合計702.5億元、占近98%，籌資動能明顯轉向銀壽「雙引擎」。

其中，壽險「雙雄」搶資本最明顯。國泰人壽前八月發債316.5億元、富邦人壽313.3億元分居前二，較上半年分別再增加159.5億元、113.3億元，合計272.8億元，包辦壽險7、8月新增發債近九成。

國壽也從上半年發債第三名，一口氣超車富邦、凱基登上第一。壽險圈指出，IFRS17與TIS接軌後，補資本需求並未退潮，較高資本水位除支撐TIS，也牽動母金控CAR（資本適足率）、配息、市場波動緩衝及業務成長。

銀行則是下半年另一大籌資主力。前八月發債1,429億元、現增63億元，7、8月新增398億元幾乎全數來自發債；金管會指出，主要因應舊債到期償還及充實營運資金。

銀行圈表示，今年發債約八成為主順位債，主要因應高資產客戶結構債及永續債需求；其餘次順位債則多用於舊債換發、維持資本適足率。前八月以中信銀發債747億元居冠，北富銀、輸銀及元大銀均為160億元。

反觀上半年最搶鏡的券商，前八月現增加發債408.1億元，只比上半年增加15億元，其中發債341.5億元更完全沒有增加。

不過，券商資金需求未必降溫。近期多家大型券商轉向百億元級銀行聯貸，顯示下半年金融業籌資潮沒有熄火，只是銀行、壽險業接棒，券商換軌，籌資版圖與「拿錢方式」同步改變。

國壽 富邦 金融業

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