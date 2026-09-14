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國銀推廣私募基金 重質不重量

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國銀觀察，面對私募基金投資期長、流動性受限、資訊透明度較低及交易評價頻率不同等特性，銀行在推動時面臨不小的市場溝通門檻。展望下半年至明年度，國銀將採取「重質不重量」策略，持續少量推出新商品。

國泰世華銀行表示，推動私募商品時，溝通關鍵在於讓高資產客戶充分理解流動性特性及風險，同時需從整體資產配置角度評估投資價值，而非僅比較短期績效。

中國信託銀行也以上半年部分私募信貸產品出現的限制贖回機制為例，市場雖曾出現疑慮，但該機制主要目的是保障既有投資人權益、避免短期集中贖回影響資產處分價格，並不代表底層資產信用惡化。

展望下半年至明年度，國泰世華銀行指出，將參考國際私人銀行市場的發展經驗，進一步拓展產品類型，例如評估透過專區基金代理收付款項業務，引進傳統封閉型私募股權基金等工具，新商品方面則不會單純以商品檔數作為衡量目標，而是更重視產品的品質、稀缺性與差異化價值。

台北富邦銀行指出，將積極與國際頂尖資產管理機構合作，引進數檔具特色且符合市場趨勢的私募市場商品，涵蓋私募股權、私募債權、基礎建設及避險基金等策略，以滿足客戶多元化的投資需求。中國信託銀行則規劃結合集團私募股權資源，拓展不動產及實體資產相關投資機會，並預計於第４季推出以日本觀光旅館為主要投資標的、日圓計價之房地產基金。

玉山銀行預計未來一年將與國外資產管理機構合作，引入一至二檔私募基金；華南銀行則規劃於取得銷售資格後，逐步引進三至四檔產品。

國銀 私募基金

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