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華南金羽桌球賽 雙冠軍出列

經濟日報／ 張瑞文／撰稿
「2026華南金融集團羽桌球比賽」開幕式，華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭（第一排站立者右四）及副董事長林知延（右五）率領集團各公司首長與全體選手大合照。華南金控／提供
「2026華南金融集團羽桌球比賽」開幕式，華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭（第一排站立者右四）及副董事長林知延（右五）率領集團各公司首長與全體選手大合照。華南金控／提供

華南金控12日在國立臺灣大學綜合體育館舉辦「2026華南金融集團羽桌球比賽」，邀請集團各公司在職員工與退休同仁組成12支隊伍，近200人參賽，各隊選手實力堅強，經過激烈競爭後，羽球由銀行中南區聯隊、桌球由金控銀行聯隊奪得冠軍

華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭開幕致詞表示，華南羽桌球比賽有三個特色為同仁長期參與、跨公司合作和跨世代交流，賽事從民國99年起舉辦至今第15屆，除了疫情期間暫停以外，幾乎是每年舉辦，並依照公司和單位別分成12支聯隊，選手年齡最大80多歲，最年輕20幾歲，年齡差距將近一甲子，跨越世代隔閡，共同為團隊努力。

華南金將員工健康視為企業永續發展重要基礎，除長期舉辦集團羽桌球比賽外，今年創新設置運動伸展室，提供同仁舒緩身體及放鬆伸展的空間，鼓勵大家在忙碌工作之餘，培養良好生活習慣。此外，華南金控榮獲115年度運動部全民運動署「運動企業認證」，華南銀行更連續三度獲得該認證，肯定華南金融集團重視員工身心健康，持續推動多元運動，打造健康、友善的職場環境。

華南金融集團也長期投入國內基層運動發展，從棒球、體操、拔河、路跑、籃球等運動項目，透過贊助訓練資源、競賽經費及相關金融服務，陪伴基層運動人才成長，為我國運動發展向下扎根。

未來，華南金融集團將持續推動健康職場、多元運動及社會公益行動，成為華南持續回饋社會、實踐永續發展的重要力量。

華南金 桌球 冠軍

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