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富豪投資轉向私募基金 國銀加速引進相關商品

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
近期股債市場波動加劇，高資產客戶資金悄悄轉向另類資產。示意圖。 聯合報系資料照
近期股債市場波動加劇，高資產客戶資金悄悄轉向另類資產。示意圖。 聯合報系資料照

近期股債市場波動加劇，高資產客戶資金悄悄轉向另類資產。國內銀行業者指出，近期有愈來愈多客戶將私募基金納入投資組合，尤以「私募基礎建設基金」成為新寵。國內多家銀行也趁高雄資產管理專區開放，加速引進新商品。

一位國銀人士指出，隨專區開放相關商品，加上今年股、債等公開市場波動度提高，高資產客戶已開始將私募基金等另類資產納入投資組合以分散風險，目前已有多家銀行在專區引進私募基金，產品從數檔至10餘檔不等，投資門檻多落在20萬至30萬美元左右，最愛買私募基金的客群又以中小企業主和專業投資人與法人居多。

該主管也說，過去一年股市表現較佳，私募基金短期績效通常較難與股市相比，但若投資人認為股市估值偏高，也可能將部分資金轉向著眼較長期收益的私募商品，布局5％到10％以分散風險，私募基金規模也因客戶分散風險需求而有所增加。

以目前已布局的銀行來看，國泰世華銀在高雄資產管理專區銷售私募基金共11檔，涵蓋私募債權、私募股權、AI科技投資及核心基礎建設等策略；玉山銀行有四檔，主要布局私募股權、私募債權及私募基礎建設；第一銀行目前上架三檔；華南銀行則表示，正在爭取專區未具證券投資信託私募基金銷售資格，待取得資格後將陸續引進商品。

從商品類型觀察，目前銀行布局從私募股權、私募債權延伸至基礎建設、避險基金等。其中，私募基礎建設是近期較受高資產客戶關注的類型。

台北富邦銀行表示，受惠於全球能源轉型、數位化發展及AI基礎設施需求成長等長期趨勢，加上具備相對穩定現金流及較低波動特性，私募基礎建設近期成為高資產客戶相當關注的投資主題之一。

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