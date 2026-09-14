壽險不動產租金水漲船高 國壽蟬聯最強包租公 占業界相關收入三分之一

壽險業持續布局不動產，租金收入也跟著水漲船高。根據財報顯示，今年上半年全體壽險業者投資性不動產租金收入達196.41億元，年增逾5%，其中，國泰人壽以逾65.46億元的租金收益居冠，單一家就貢獻全業界三分之一的租金收入，展現強大的包租公實力。

盤點各大壽險上半年的收租表現，最大包租公國泰人壽上半年租金收入達65.46億元，較去年同期的63.34億元，年增3.35%。國壽主要深耕雙北核心精華區頂級商辦與複合式商場，近年亦積極布局中南部具資產增值潛力的不動產標的，加上去年土城廠辦完工後招租，租金進帳持續放大。

富邦人壽上半年租金收入為29.61億元，較去年同期的28.36億元年增4.41%，是業界第二大包租公。富邦人壽今年度陸續針對台灣北部和南部的不動產進行再建工程，海外不動產亦有裝修計劃，在陸續完工後進行招租，後續投資性不動產的資產評價將再上揚，對於不動產的收益展望有望持續攀升。

六大壽險公司上半年租金收入

新光人壽今年上半年租金收入達27.74億元，年增約10.3%，躍升至業界第三。新壽近年積極展開全台不動產活化，去年10月位於台北市中正區精華地段的A級商辦「新光華山金融中心」落成且陸續完成招租，成為上半年挹注租金收入的主要成長動能；新壽南港轉運站大樓預計年底前完工，高雄前金大樓則於明年完成，將再為租金收入注入新活水。

南山人壽上半年收租23.82億元，年增0.59％，位居業界第四。南山人壽維持溫和穩健增長，鎖定信義區頂級辦公大樓的高優質客群，「南山信義A26」預計於明年第1季完工，A21預計2028年第2季完工，落成後將進一步提升該區域的商辦租金行情，南山人壽今年上半年也重資35.5億元，買下高雄凹子底義享帝國商辦大樓，布局南部商業發展。

台灣人壽上半年收租15.59億元，年增7.74%，今年持續優化南港經貿段地上權投資案，放大租金效益。其他壽險公司今年上半年租金收入亦有顯著成長，凱基人壽上半年收租8.63億元，年增12.96%，取得桃園市物流中心後出租挹注收益；全球人壽收租達9.72億元，年增2.6%，主要是既有商辦與租金成長效益，出租率維持高檔；元大人壽上半年租金收入達2.21億元，較去年同期大幅成長47.3%。