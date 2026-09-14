聽新聞
0:00 / 0:00
壽險業資產汰弱留強 提升戰力
今年截至6月底，整體壽險業投資性不動產餘額達1.7兆元，較去年同期的1.6兆元成長逾7％，投資標的涵蓋商場、商辦、物流倉儲、地上權等，但壽險業者並非只是單純加碼購置投資性不動產，仍會持續進行資產活化與重新布局，落實「汰弱留強」。
檢視近一、二年的壽險業投資性不動產操盤動作，多家業者陸續處分效益趨緩的標的。像是台灣人壽去年8月通過處分台北市信義路四段逾25年屋齡的辦公樓層，交易總額約8.69億元、預估處分淨利達1.45億元，主要考量未來租金成長和資產增值空間皆有限，因而售出，以提升整體投資收益並優化資產配置。
南山人壽去年8月也以6.85億元處分台北市大安區達欣大樓部分樓層與車位，因買方為同棟大樓所有權人，雙方敲定「售後租回」，南山人壽依據《保險法》規範內，增加實質投資收益，同時維持既有空間的使用權，兼顧營運穩定與財務效益。
全球人壽今年4月亦公告以8.32億元處分桃園中壢中美路全棟商辦，挹注處分利益約2.1億元，主因是今年下半年新總部大樓即將落成，新增辦公量體達2.4萬坪，預計年底前進駐新總部，適時調節不動產標的，提升整體的資本韌性與財務彈性。
至於其他壽險業者即使未有出售不動產的動作，仍將重心放在既有不動產的「再升級」。無論是老舊商辦整修、拉皮、依市場租賃趨勢重新整理招商，或是近三到五年的不動產新投資案升級為智慧綠建築，壽險業者透過適時去蕪存菁與積極活化，讓龐大的1.77兆元資產維持最佳戰力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。