臺灣新光實業80周年音樂會 吳東亮：傳承創業精神 拚新高峰

1945年台灣光復，新光集團創辦人吳火獅創立新光商行，這是臺灣新光實業的前身。至今已發展成為橫跨金融服務、民生百貨、紡織、保全、瓦斯、建設、醫療等多元領域的重要企業集團。適逢新光實業創立80周年，也是吳火獅逝世40周年，新光實業在9月11日舉辦「臺灣新光實業創立80周年暨吳火獅創辦人逝世40周年紀念音樂會」，緬懷創辦人堅毅創業、回饋社會的精神。

紀念音樂會由灣聲樂團擔綱表演，逾600位賓客出席，包括重要貴賓、集團各公司在職及退休同仁、新光家族第二及第三代成員與親友等，特別是16位臺灣新光實業老員工從新竹包車北上參加音樂會，一同追憶新光歲月。前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、前中研院院長李遠哲等貴賓親臨現場；此外，多位與新光吳家淵源深厚的日本友人也跨海前來表示祝福，特別是提攜吳火獅的日本籍老闆小川光定後代小川孝二、小川毅。

王金平透過錄製的致詞影像說明吳火獅以「新光」二字做為事業的名稱，「新」代表他對新竹的故鄉情，「光」代表他對恩人小川光定的感念。

新光集團創辦人吳火獅之子、台新新光金控（2887）董事長吳東亮致詞時表示，新光實業代表了戰後台灣發展初始民間創業的力量，父親吳火獅結合新竹鄉親，以民間資本創立新光商行，跨出創業最艱難、卻也最關鍵的第一步，在戰後國家正需積極發展建設的年代，展現企業家難能可貴的速度、遠見與魄力。

吳火獅早年自新竹北上台北迪化街，從學徒做起，深獲日籍老闆小川光定賞識，年僅20歲即肩負經營重任。新光集團在原始股東吳家、洪家、林家長期合作下，80年來由第一代打下堅實基礎，第二代承先啟後、發揚光大，如今第三代也逐步接棒。其中台新新光金控合併後市值已突破兆元，也象徵新光事業版圖在新時代持續向前邁進。

新光實業以音樂會形式向創辦人致敬，也向一路走來共同打拚的所有新光集團夥伴們表達感謝。音樂會壓軸曲是「向前行」，如同吳東亮在致詞時表達的期許「期盼大家持續團結一心，讓新光精神薪火相傳，攜手迎向下一個嶄新高峰」。