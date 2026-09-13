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金融三業前8月籌資2934億元 市場熱證券業掀發債潮

中央社／ 台北13日電
銀行、保險、證券等金融三業今年前8月現金增資與發債規模達新台幣2934.6億元，年增20.61%。圖／AI生成
銀行、保險、證券等金融三業今年前8月現金增資與發債規模達新台幣2934.6億元，年增20.61%。圖／AI生成

金管會統計銀行、保險、證券等金融三業今年前8月現金增資與發債規模達新台幣2934.6億元，年增20.61%，其中以銀行業1492億元規模居冠；今年資本市場熱絡，券商為拚業務拓展也積極增資發債，證券業籌資規模408.1億元，寫下2023年以來新高。

金融業籌資管道包含現金增資、發債、發行特別股等管道，金管會主要統計現金增資與發債2大管道。

金管會統計顯示，銀行業前8月現金增資加發債合計達1492億元，年增1成，分別為3家銀行現增合計規模63億元，15家發債規模達1429億元。

金管會說明，銀行發債主要因舊債到期償還所需以及充實營運資金；現金增資主要目的是充實營運資金與提升資本適足率，依照業者規劃與彈性調配而定。

銀行業發債規模前3名，依序為中信銀行747億元，台北富邦銀行、輸銀、元大銀行各皆發債160億元，玉山銀行發債55億元；現增規模前3名，分別為樂天銀行28億元，三信商銀20億元，以及陽信銀行15億元。

保險業前8月現增與發債合計達1034.5億元，呈年減3%，全數來自6家壽險發債，產險業先前因防疫險虧損，2022年、2023年增資金額較多，但近年多已改善財務狀況，產險業今年無任何現增與發債規劃。

金管會指出，壽險業今年前8月籌資規模跟去年相比差異不大，至於今年壽險公司選擇發債而非現金增資，可能是公司綜合考量發債資金成本、資本市場情況等因素的結果。

根據統計，壽險業發債規模前5大，依序為國泰人壽發債316.5億元，富邦人壽發債313.3億元，凱基人壽發債200億元，南山人壽發債122億元，以及台灣人壽發債60.7億元。

今年因資本市場火熱，證券商為拓展業務，也積極增資發債，累計前8月籌資規模合計達408.1億元，年增403.9億元，其中，7家券商現增66.6億元，6家券商發債341.5億元，現增、發債金額、兩者合計籌資金額皆創至少2023年以來新高。

觀察今年以來現增前3大券商，分別為摩根史丹利證券31.8億元，兆豐證券、國泰證券各增10億元，法銀巴黎證券6億元；發債前3大券商，依序為凱基證券128億元，元大證券117億元與富邦證券50億元。

市場 增資 金管會 金融業 銀行業

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