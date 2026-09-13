全球資金大逃殺？超級央行周來了 一次看懂台美央行利率決策考量

美國與台灣本周迎來超級央行周，美國8月通膨水準仍高，市場對聯準會升息預期隨之增強，全球關注其利率會議結果；而台灣央行隨後也將召開第3季理監事會議，利率走向是否打破連續按兵不動格局，市場屏息以待。

●美國通膨仍處高水準 聯準會是否升息將掀牌

美國聯準會（Fed）9月利率決策會議將於美東時間9月15日至16日舉行，預計台灣時間9月17日凌晨2時公布利率決議結果。

由於美國8月CPI年增率仍在3.4%高水準，即使去除變動較大的食物與能源項目，核心CPI也較7月增加0.3%。市場多認為，聯邦準備理事會（Fed）會議將調升基準利率。

●通膨壓力未減 美國可能進入升息周期

法新社報導，美國通貨膨脹率雖未再升溫，但依舊遠高於今年稍早水準，也明顯超出聯準會設定的長期目標2%。另數名聯準會官員先前已表明，若8月通膨數據未呈現物價升勢緩和，他們準備升息。聯準會上次升息得回溯至3年前。

美國通膨率在2022年觸頂後持續下跌，但一直未降到目標水準2%；今年2月一度跌到2.4%，不過當月底美國總統川普（Donald Trump）對伊朗開戰後，通膨率又飆回3年前高點。

目前美伊戰爭未止，國際原油價格維持100美元高檔，市場甚至認為聯準會若僅小幅及短暫升息恐無法處理通膨。華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，央行人士不相信升息一碼就可降低通膨，聯準若升息，顯示官員們認為現行利率未在適當水準，一次升息無法處理問題。

●聯準會若升息 川普恐不悅

不過，美國將在11月舉行期中選舉，美國總統川普（Donald Trump）期待聯準會新任主席華許（KevinWarsh），推動降息以刺激經濟，但美國通膨因美伊戰爭，華許立場轉趨鷹派，他早前表示，「不認為現在處於好的狀態」。

外界認為，聯準會若升息恐將惹怒川普，使得利率政策存在政治敏感性。

川普在9月初以8月非農就業數據強勁作為由，發文施壓Fed降息，否則將與對美方存在貿易逆差的國家停止貿易往來。川普文章稱，「聯準會和它的偉大新領袖必須學聰明一點，展現愛國情操。高利率使美國陷入非常不公平的劣勢，我不容許這種情況發生！」

●台灣央行17日召開理監事會議

在台灣方面，央行將緊接著將於17日召開第3季理監事會議，市場關注利率政策走向。

事實上，台灣政策利率已「連9凍」，但央行貨幣政策立場可能更往緊縮方向前進。央行總裁楊金龍6月表示，當時已有2名理事主張升息，雖然理事會最終仍決議維持政策利率不變，但他也指出，現階段貨幣政策態度仍「偏鷹」。

時序邁入第3季，主計總處8月最新預測將今年全年消費者物價指數（CPI）年增率上修至2.07%，高於央行通膨警戒線；同時，歐洲央行已宣布升息，美國與日本採取升息機率也偏高，國際主要央行政策變化，均增添台灣央行貨幣政策決策難度。

●學者看台灣具升息條件 但產業表現分歧需考量

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超直言，「不論是國內條件、還是國際情勢，（升息）check list已經全部打勾了」，是否升息就是央行的「一念之間」。

不過，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，目前市場資金緊俏、AI與非AI產業表現分歧，加上房市交易冷清，各項因素相互拉扯，央行權衡之下，也可能選擇按兵不動。