日圓空單回補助攻升值 市場預估明年中前最多升息4碼

近期日圓空頭部位大幅回補，成為日圓快速升值的重要推力。國泰世華銀行分析，日圓中長期走勢仍將回歸日本財政及貨幣政策，後續能否延續升值行情，關鍵仍在日本銀行（BOJ）的升息態度及政策展望，市場目前預期截至明年中可能升息3、4碼。

國泰世華銀行指出，隨著8月日圓淨空單部位重新累積，9月2日至9日期間日圓匯率又從160附近快速升破153，除受到市場傳出日本官方進行「Rate Check」以及美國財政部長貝森特公開針對日圓空頭部位發言等因素影響，新建立的期貨空單遭迫平，也可能進一步推升日圓升值幅度。

展望後市，國泰世華銀行認為，短線日圓升值雖受到空單回補等技術性因素助攻，但長期走勢仍取決於日銀的貨幣政策。日銀9月18日將召開利率決策會議，市場目前已反映9月、12月各升息1碼的預期，並預估至明年7月可能累計升息3至4碼。若日銀此次除升息1碼外，後續政策展望也能釋放相對鷹派訊號，將有助日圓進一步升值。