存款別只看最高利率！ 盤點高利活存挑選四關鍵

台股近期高檔震盪加劇，資金在股市與銀行存款之間尋找停泊處的需求升溫。對於手上已有資金、但不想在市場震盪期間一次投入股市的投資人而言，具備資金彈性的高利活存，成為短期資金停泊的選項之一。銀行業者近期也持續推出數位帳戶高利活存方案，部分新戶優惠年利率甚至達雙位數，不過不能只看最高利率，還要同步檢視優惠天期、存款上限及任務條件。

檢視2026年最新數位帳戶優利方案，若單看年利率，將來銀行推出新台幣38,888元內、8天年利率16.8%的高利活存最為突出，但因天期僅8天，存滿額度與天期約可領息新台幣143元。銀行業者建議，評估優存方案應打破單純的利率迷思，將「天期」與「金額上限」納入考量，並留意任務門檻以免錯失優惠。

若尋求天期與額度較高的選擇，王道銀行提供1個月新台幣10萬元內年利率12%、10萬至20萬元年利率2.1%的階梯式優利方案，新戶存滿最高可領息約新台幣1,150元；聯邦NEW NEW Bank則提供新戶1個月新台幣15萬元內年利率10%的優惠。兩者雖非年利率最高，但因額度較大且天期較長，實際領息更為豐厚。

此外，凱基銀行Karry提供新戶當月完成任務後，延續至次月還可享新台幣5萬元內年利率8.8%優惠，換算可領息約新台幣367元。

挑選優利活存不應只看短期的「新戶蜜月期」，更需評估新戶資格結束後，一般存戶的優利方案是否有足夠吸引力以實現無縫接軌。以王道銀行為例，新戶期滿後只要自他行單筆匯入新台幣5萬元（含）以上，無須其他任務即可連續6個月享50萬元以內年利率2.1%、50萬至100萬元年利率1.5%，以存50萬元滿6個月計，約可領息新台幣5,206元；若存100萬元滿6個月，則可領息約新台幣8,925元。

對於不想執行繁瑣任務的族群，市場亦提供無需任務且年利率超過2%的一般存戶方案。台灣銀行數位帳戶提供新台幣10萬元內年利率2.075%，第一銀行iLEO則提供新台幣12萬元內年利率2%。若以今年下半年剩餘4個月期間存滿額度計算，台銀一般戶約可領息新台幣692元，一銀iLEO一般戶約可領息新台幣800元，提供不願受任務限制的民眾省力選擇。