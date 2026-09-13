買蛋看洗選還是動物福利 雞蛋安全不是二選一

洗選已逐漸成為雞蛋食安管理的重要方式，但「一顆蛋是否安全，只看終端有沒有洗選就夠了嗎？」隨著食安議題延伸至源頭飼養，動保團體及部分業者認為，應從母雞飼養環境著手，全面改採非籠飼，才能兼顧母雞健康與食品安全；不過，業者指出，全面轉向非籠飼將牽動飼養成本及雞蛋供應量，如何在食安、動物福利與產業成本間取得平衡，仍有不同考量。

長期倡議動物福利的台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏認為，傳統格子籠飼養空間狹窄，母雞活動受限，也難以展現棲架、沙浴、築巢等自然行為，她主張改善飼養環境，才能維持母雞健康。

陳玉敏說，萬一母雞抵抗力不佳，沙門氏菌侵入其生殖系統，細菌可能存在蛋內，「蛋怎麼洗都不會洗乾淨」，末端洗選無法取代源頭管理，洗選制度只能處理雞蛋產下後的部分風險，但是雞蛋食安應從母雞健康及飼養環境等源頭管理著手。

大武山營運長魏毓恆認為，食安與動物福利可同時兼顧，以大武山為例，近年投入生產平飼蛋，可謂在室內放養概念，透過人員管理，同樣可以兼顧食安與動物福利。洗選及其溯源管理與源頭飼養各有不同功能，不應該只是強調其中單項。

他進一步說，若全面改為非籠飼，就要考量供應量與成本兩大挑戰，這些都需要務實考慮。

超市龍頭全聯目前販售的雞蛋全數為洗選蛋，並提供動物福利蛋等不同飼養方式的產品。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，目的是希望讓消費者有多元選擇，此外，全聯販售的動物福利蛋以豐富化籠飼（改善傳統格子籠的蛋雞友善飼養系統）產品占比較高，且去年超市與量販的銷量較2024年成長約4成。

康達盛通永續長暨樂家康文教基金會執行長蘇筱駗表示，非籠飼動物福利雞蛋不只是動物福利議題，也與雞蛋食安有關；公司推動非籠飼動物福利雞蛋已8年，目前整體非籠飼雞蛋銷售占比，從初期約4%提高至逾50%。

至於是否應全面洗選，蘇筱駗則持保留態度。她認為，具動物福利認證及完整溯源的雞蛋，若源頭飼養及後續運輸、保存管理完善，不一定都要經過洗選；洗選蛋則較適合具冷藏物流及大量用蛋需求的通路或店家，不同生產及供應鏈條件都要有相應的安全管理方式。

她也認為，無論是否洗選，雞蛋安全都不能只看單一環節，而應從源頭飼養、運輸保存到後續使用整體把關。

經營多家吃到飽自助餐廳的漢來美食表示，使用洗選蛋至今至少15年，主要考量衛生、安全、可溯源及保存期限，目前旗下餐廳全面使用，主要透過大宗採購與蛋場簽訂合約，藉此穩定蛋價並保障供貨量與品質。

一家大型連鎖餐飲集團高層指出，多年前就開始導入洗選蛋，若市場供應充足，即使成本較高，也願意優先使用，但目前洗選蛋占市場供應比例仍有限，據了解只有4成左右，若政策一次要求餐飲業全面改用洗選蛋，最大的問題會是「有錢也未必買得到」。