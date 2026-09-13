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AI熱潮推升借款需求 銀行看資金緊俏現象或成新常態

中央社／ 台北13日電

AI熱潮促使台廠大舉投資、民眾「錢」進股市，近期多家銀行透露資金供給偏緊，市場利率不等央行升息，早已紛紛走揚，國銀業者認為，短期內AI趨勢不變，持續創造資金需求，估計這波資金供給吃緊情形，可能延續到年底甚至明年，形成金融市場「新常態」。

8月中旬以來的多家金控法說會上，金控高層不約而同都談及「市場資金偏緊」現象，銀行已陸續調整存款與放款利率。大型民營金控業者不諱言，台灣央行雖然還沒動作，但市場利率已經往上走。

業者直言，「大家都想來借錢，沒借過錢的人今年也來借錢了」，今年以來台灣景氣欣欣向榮，主計總處上修今年經濟成長率預測值將突破11%，出口也呈現連34個月正成長，由於AI訂單強勁，台積電全球擴廠加大資本支出，連帶讓供應鏈也配合擴充產能；不僅如此，AI題材發酵之下，台股頻創高，也吸引民眾投資熱潮，企業與個人端都在推升資金需求。

以中信銀為例，中信金總經理高麗雪日前說明，上半年放款增額達到新台幣5000億元，已超越去年全年增量4000億元，創下中信銀紀錄以來最大量，動能包括房貸、外幣放款、企業放款與個人信貸。

觀察金管會統計，全體本國銀行7月底放款餘額達48.8兆元，月增1兆399億元，增額創史上單月新高，放款餘額年增12.01%，高於同期存款餘額年增9.6%，顯示放款成長速度高於存款，推升國銀7月底存放比至72.96%，創下近6年新高。

國銀7月放款增額首度突破兆元，資金需求升高，也讓銀行更加關注流動性。統計至7月底，國銀平均流動性覆蓋比率（LCR）為115.52%，雖高於法定最低標準100%，但有業者透露，部分同業LCR已降至100%至110%間，顯示部分銀行資金調度壓力較過去升高。

面對資金緊俏，銀行也採取相對措施，例如推出高利率優惠方案，有純網銀業者更主打只要符合條件活存利率1.5%金額無上限等，目的就是吸引資金，才有能力再做更多授信。

不過，也有業者直言，資金緊俏不只是AI產業資金需求造成，也有外部因素互相影響。例如，近期美國公債10年期殖利率持續攀升，國內外利差拉大，也增加資金流向海外的誘因；地緣政治情勢紛擾加劇，帶動國際油價飆漲，加深外界對通膨與升息的疑慮，部分國家央行近期陸續宣布升息，市場利率的走揚，背後其實也在反映升息預期。

金融業者觀察，台灣過去市場資金偏寬鬆，通常是拜託別人借錢消化銀行手上的「爛頭寸」，如今在資源有限之下，銀行也會慎選信用良好的對象，難免有資金排擠效應。

至於這波資金緊俏潮何時可能緩解，有業者認為，企業半年報前後本來就有資金調度需求，最緊俏時期應已告一段落，放款動能近期未明顯暴增，但推估市場利率還會維持相對高的水位一陣子。展望後續總體經濟持續穩健，若無太多突發因素干擾，資金緊俏情形可能延續到年底或明年，甚至成為市場的「新常態」。

銀行 央行 金控

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