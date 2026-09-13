壽險業上半年債息、股市投資大進補 獲利和配息兩頭賺逾8000億元

隨著全球高利率環境延續與增持海外債券效益發酵，20家壽險今年上半年利息收入大進補，合計突破4,800億元，成為挹注獲利動能；同時，趁著股市維持高檔，壽險業大舉將股票獲利了，分類於FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）項下的股票累計處分利益亦高達3,228億元，配息能力提升。

壽險業者的經常性收益包含利息收入、股利收入和租金收入，其中又以利息收入占比逾9成為最多。根據20家壽險業者半年報統計，今年上半年壽險業利息收入總計達4,825.4億元，較去年同期的4,167.6億元大幅增加15.7%，若計算整體經常性收益，合計高達5,337.1億元，年增5.2%；其中，光是六大壽險業者合計經常性收益就有4,382億元，年成長4%。

從個別業者來看，國泰人壽利息收入高達1,208.75億元，穩居業界第一，也是唯一利息進帳破千億者，年增22.65%，主因今年國壽持續加碼布局優質美國公司債，加上美債殖利率高檔所致；合計經常性收益達1,325億元，年增13%，皆為業界最高，以降低市場波動影響。

富邦人壽上半年利息收入718.48億元，較去年同期大增30.16%，成長力道強勁，合計上半年經常性收益達815.94億元，年成長1%；南山人壽上半年利息收入達780.5億元，年增16.57%，合計經常性收益達844.72億元，年減3%。

新光人壽上半年利息收入達597.15億元，年增20.08%；凱基人壽357.17億元，年增12.87％；台灣人壽307.9億元，年增14.36%，合計六大壽險利息收入已突破3,969.9億元。經常性收益方面，新壽660.4億元、年增7%；凱壽389.04億元，年減4%，主因是股利收入縮水，改以股票價差為操作主力；台壽347.23億元，年增6%。

相較於利息收入的溫和增長，壽險業在資本市場的操盤也賺進不少投資財，挹注獲利。今年上半年20家壽險的FVOCI股票處分利益衝上3,228億元，六大壽險則有逾3,060億元，去年同期整體壽險業僅13.10億元，除因接軌IFRS 17而有資產重分類、股票改列至OCI的因素之外，今年台股行情爆棚，業者適時獲利了結入袋也是主因之一。

其中，富邦人壽上半年累計實現高達876.6億元的FVOCI股票處分利益，國泰人壽亦實現847.7億元，雙雄合計實現逾1,724億元；新光人壽FVOCI股票處分利益亦達512億元；凱基人壽與台灣人壽也分別實現了390億元及271億元，南山人壽則為163.7億元，六大壽合計逾3,060億元，將股票處分後利益轉入保留盈餘，鞏固明年的配息能力。