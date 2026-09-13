壽險業者賣股賺價差 勝過領股利

20家壽險業者賣股衝出逾3,220億元的FVOCI股票處分利益，但同時今年上半年股利收入僅315.3億元，較去年同期719.1億元大幅縮水逾56%，業者主要考量有二，一是股票價差遠勝股利收入，二是海外高息收債券現金流超越股利，已能取代現金股利收入。

過往壽險業每年第2、3季除權息旺季，靠著豐厚現金股利挹注獲利動能。然而今年上半年台股大漲，壽險業者多選擇獲利了結。以壽險雙雄為例，富邦人壽今年上半年股利收入67.85億元，較去年同期減少67.4%；國泰人壽股利收入50.74億元，年減40.4%。兩家公司雖犧牲部分股利收入，卻分別換回876.6億元及847.7億元的FVOCI股票處分利益。

壽險業者認為，股市多頭行情，主要根據投資標的的基本面、評價面和市場狀況操作，優先賺取價差報酬遠比股利收入重要。