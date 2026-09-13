聽新聞
0:00 / 0:00
壽險業者賣股賺價差 勝過領股利
20家壽險業者賣股衝出逾3,220億元的FVOCI股票處分利益，但同時今年上半年股利收入僅315.3億元，較去年同期719.1億元大幅縮水逾56%，業者主要考量有二，一是股票價差遠勝股利收入，二是海外高息收債券現金流超越股利，已能取代現金股利收入。
過往壽險業每年第2、3季除權息旺季，靠著豐厚現金股利挹注獲利動能。然而今年上半年台股大漲，壽險業者多選擇獲利了結。以壽險雙雄為例，富邦人壽今年上半年股利收入67.85億元，較去年同期減少67.4%；國泰人壽股利收入50.74億元，年減40.4%。兩家公司雖犧牲部分股利收入，卻分別換回876.6億元及847.7億元的FVOCI股票處分利益。
壽險業者認為，股市多頭行情，主要根據投資標的的基本面、評價面和市場狀況操作，優先賺取價差報酬遠比股利收入重要。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。