壽險上半年利息收入大進補！總計4,825億 年增逾15%

全球高利率環境延續與增持海外債券效益發酵，20家壽險今年上半年利息收入合計突破4,800億元，同時趁股市高檔壽險業大舉獲利了結，分類於FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）項下股票累計處分利益高達3,228億元。

其中，利息收入挹注獲利，FVOCI挹注配息動能，對於獲利及配息動能，皆有正面幫助。

壽險業者經常性收益包含利息收入、股利收入和租金收入，其中又以利息收入占比逾九成最多。根據20家壽險業者半年報統計，今年上半年壽險業利息收入總計達4,825.4億元，較去年同期4,167.6億元增加15.7%。若計算整體經常性收益，合計高達5,337.1億元，年增5.2%；其中，六大壽險業合計經常性收益就有4,382億元，年成長4%。

從個別業者來看，國泰人壽利息收入高達1,208.7億元，居業界第一，也是唯一利息進帳破千億者，年增22.6%，主因今年國壽持續加碼布局優質美國公司債，加上美債殖利率高檔所致；合計經常性收益達1,325億元，年增13%，皆為業界最高。

富邦人壽上半年利息收入718.4億元，較去年同期大增30.1%，成長力道強勁，合計上半年經常性收益達815.94億元，年成長1%；南山人壽上半年利息收入達780.5億元，年增16.5%，合計經常性收益達844.72億元，年減3%。

新光人壽上半年利息收入達597.1億元，年增20.0%；凱基人壽357.1億元，年增12.8％；台灣人壽307.9億元，年增14.3%，合計六大壽險利息收入已突破3,969.9億元。經常性收益方面，新壽660.4億元、年增7%；凱壽389.04億元，年減4%，主因是股利收入縮水，改以股票價差為操作主力；台壽347.23億元，年增6%。