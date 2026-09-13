聽新聞
0:00 / 0:00

壽險上半年利息收入大進補！總計4,825億 年增逾15%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
全球高利率環境延續與增持海外債券效益發酵，20家壽險今年上半年利息收入合計突破4,800億元。新台幣示意圖。 聯合報系資料照
全球高利率環境延續與增持海外債券效益發酵，20家壽險今年上半年利息收入合計突破4,800億元。新台幣示意圖。 聯合報系資料照

全球高利率環境延續與增持海外債券效益發酵，20家壽險今年上半年利息收入合計突破4,800億元，同時趁股市高檔壽險業大舉獲利了結，分類於FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）項下股票累計處分利益高達3,228億元。

其中，利息收入挹注獲利，FVOCI挹注配息動能，對於獲利及配息動能，皆有正面幫助。

壽險業者經常性收益包含利息收入、股利收入和租金收入，其中又以利息收入占比逾九成最多。根據20家壽險業者半年報統計，今年上半年壽險業利息收入總計達4,825.4億元，較去年同期4,167.6億元增加15.7%。若計算整體經常性收益，合計高達5,337.1億元，年增5.2%；其中，六大壽險業合計經常性收益就有4,382億元，年成長4%。

從個別業者來看，國泰人壽利息收入高達1,208.7億元，居業界第一，也是唯一利息進帳破千億者，年增22.6%，主因今年國壽持續加碼布局優質美國公司債，加上美債殖利率高檔所致；合計經常性收益達1,325億元，年增13%，皆為業界最高。

富邦人壽上半年利息收入718.4億元，較去年同期大增30.1%，成長力道強勁，合計上半年經常性收益達815.94億元，年成長1%；南山人壽上半年利息收入達780.5億元，年增16.5%，合計經常性收益達844.72億元，年減3%。

新光人壽上半年利息收入達597.1億元，年增20.0%；凱基人壽357.1億元，年增12.8％；台灣人壽307.9億元，年增14.3%，合計六大壽險利息收入已突破3,969.9億元。經常性收益方面，新壽660.4億元、年增7%；凱壽389.04億元，年減4%，主因是股利收入縮水，改以股票價差為操作主力；台壽347.23億元，年增6%。

壽險 利息 配息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

第一金、凱基金前8月獲利飆 每股純益分別達1.66元、2.11元

元大金、華南金前八月犀利 稅後純益寫同期新高

證交稅連十三紅 前八月全國稅收衝破3兆元

同月新高 8月證交稅540億連13紅

相關新聞

匯市最前線／台幣31.6~32元整理

新台幣匯價上周五（11日）收31.638元，貶值9分；周線連二黑，周貶0.8分，貶幅0.025%。聯準會（Fed）9月利率政策預期，成為新台幣匯率走勢重要關鍵。匯銀預估本周新台幣匯價在31.6~32元間震盪整理。

壽險上半年利息收入大進補！總計4,825億 年增逾15%

全球高利率環境延續與增持海外債券效益發酵，20家壽險今年上半年利息收入合計突破4,800億元，同時趁股市高檔壽險業大舉獲利了結，分類於FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）項下股票累計處分利益高達3,228億元。

壽險業者賣股賺價差 勝過領股利

20家壽險業者賣股衝出逾3,220億元的FVOCI股票處分利益，但同時今年上半年股利收入僅315.3億元，較去年同期719.1億元大幅縮水逾56%，業者主要考量有二，一是股票價差遠勝股利收入，二是海外高息收債券現金流超越股利，已能取代現金股利收入。

癌症險+重大傷病險 完善保障

日前爆發食安事件，讓癌症蟬聯國人十大死因之首再受矚目。隨癌症治療走向精準醫療，癌症險商品也升級。壽險業指出，癌症險與重大傷病險保障功能並不相同，並非「二選一」，若預算許可，兩者搭配規劃，因應未來高額醫療支出。

食安藏隱憂 癌症險+重大傷病險投保不可少

近期毒油事件引發社會高度關注，不少民眾擔憂長期食安問題可能增加罹癌風險，也讓癌症保障與重大傷病保障再次成為討論焦點。不過，壽險業者指出，食安事件確實有助提升全民健康風險意識，但截至目前，並未觀察到癌症險或重大傷病險因此出現明顯投保熱潮，提醒民眾應將保險視為長期健康管理的一環，而非因單一事件短期跟風投保。

保險小百科／買登山綜合險 應落實三步驟

國人近年從事登山健行活動日益普及，惟山域環境易受天候、地形、溫差及通訊條件影響，近年時有發生事故，啟動救援情事，顯示民眾從事登山活動仍具有一定風險；因應秋季登山旺季，金管會呼籲民眾，行前應落實「充分準備、風險評估、保險規劃」三步驟，善用專屬保險移轉潛在風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。