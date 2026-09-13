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保險小百科／買登山綜合險 應落實三步驟
國人近年從事登山健行活動日益普及，惟山域環境易受天候、地形、溫差及通訊條件影響，近年時有發生事故，啟動救援情事，顯示民眾從事登山活動仍具有一定風險；因應秋季登山旺季，金管會呼籲民眾，行前應落實「充分準備、風險評估、保險規劃」三步驟，善用專屬保險移轉潛在風險。
其中，應遵守各地方政府登山自治條例所訂投保登山綜合保險規定：登山前除備妥裝備與通信設備外，務必了解當地法規。目前台中市、南投縣、花蓮縣、屏東縣及苗栗縣等五縣市，均已訂定《登山活動管理自治條例》。民眾若進入公告之特殊管制山域，領隊與隊員依法必須投保登山綜合保險（含緊急救援費用保險）；若未依規定投保，除面臨罰鍰外，若發生登山事故，由該縣市政府搜救者，得命當事人自行負擔搜救費用。
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