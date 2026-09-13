保險小百科／買登山綜合險 應落實三步驟

近期毒油事件引發社會高度關注，不少民眾擔憂長期食安問題可能增加罹癌風險，也讓癌症保障與重大傷病保障再次成為討論焦點。不過，壽險業者指出，食安事件確實有助提升全民健康風險意識，但截至目前，並未觀察到癌症險或重大傷病險因此出現明顯投保熱潮，提醒民眾應將保險視為長期健康管理的一環，而非因單一事件短期跟風投保。

2026-09-13 00:32