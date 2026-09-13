食安藏隱憂 癌症險+重大傷病險投保不可少

近期毒油事件引發社會高度關注，不少民眾擔憂長期食安問題可能增加罹癌風險，也讓癌症保障與重大傷病保障再次成為討論焦點。不過，壽險業者指出，食安事件確實有助提升全民健康風險意識，但截至目前，並未觀察到癌症險或重大傷病險因此出現明顯投保熱潮，提醒民眾應將保險視為長期健康管理的一環，而非因單一事件短期跟風投保。

南山人壽表示，保險最重要的功能，在於建立疾病發生時的財務防護網，當民眾面臨重大疾病時，能維持家庭財務韌性，也保有更多醫療選擇權。

近期食安事件確實讓民眾更加重視健康風險管理，健康保障需求仍以長期風險規劃為主，消費者投保決策多半仍取決於家庭責任、經濟能力及既有保障缺口，而非受到單一食安事件影響。

富邦人壽指出，近年國人健康保障意識持續提升，主要原因並非短期事件，而是人口高齡化、癌症發生率居高不下，以及新式醫療技術快速發展，使醫療費用持續攀升。

尤其癌症治療逐漸朝慢性病化發展，患者存活期延長，後續醫療照護與生活支出也同步增加，健康保障的重要性因此日益凸顯。

壽險業者建議，毒油事件再次提醒民眾，健康風險往往難以預料，與其因單一事件倉促投保，不如定期檢視自身保障內容，依照年齡、家庭責任及預算，適度補強癌症險、重大傷病險及醫療險等保障，建立完整且長期的健康防護網，才能在面對未知疾病風險時，兼顧醫療品質與家庭財務安全。