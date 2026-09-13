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癌症險+重大傷病險 完善保障

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

日前爆發食安事件，讓癌症蟬聯國人十大死因之首再受矚目。隨癌症治療走向精準醫療，癌症險商品也升級。壽險業指出，癌症險與重大傷病險保障功能並不相同，並非「二選一」，若預算許可，兩者搭配規劃，因應未來高額醫療支出。

南山人壽表示，癌症險主要保障癌症相關風險，除輕度癌症、重度癌症外，也包含原位癌保障，依診斷證明及相關檢查結果理賠，可採一次金給付或療程給付方式，協助支應治療期間醫療費及收入中斷所造成的經濟壓力。

相較之下，重大傷病險保障範圍更廣，除癌症外，還涵蓋重大器官移植、重大燒燙傷、慢性精神疾病、罕見疾病等重大傷病，但癌症保障並不包括原位癌。保戶須取得健保重大傷病資格後才能申請理賠，多數商品採一次性保險金設計，可因應長期治療及生活支出。

富邦人壽表示，目前癌症治療模式已從傳統手術、化療，逐步走向標靶藥物、免疫治療、自體免疫細胞療法、質子治療及重粒子治療等精準醫療，新式療法自費比例高，促使癌症險商品設計持續創新。目前市場癌症險大致可分為三大發展方向，包括精準醫療保障、實支實付保障及男女性專屬保障。

富邦人壽表示，精準醫療型商品已逐漸成為市場主流，除提供首次罹癌一次性給付外，也將癌症基因檢測、標靶藥物、自體免疫細胞治療、質子治療及機械手臂手術等納入保障範圍，部分商品並加入無理賠回饋機制，降低保戶長期投保成本。

另一方面，由於癌症治療日益門診化，傳統住院理賠已無法完全反映醫療現況，因此實支實付型癌症險也快速興起。富邦人壽指出，新商品已將門診化療、放射治療及口服標靶藥物納入理賠範圍，只要超過約定自負額，即可依保障額度申請理賠，補足非住院治療保障缺口。

南山人壽也表示，除基本一次給付型防癌險外，亦提供男女專屬定期癌症保障，並可搭配「癌症新式療法補充包」，補足傳統癌症險較難涵蓋的新式精準醫療及高額自費療程，讓民眾能在有限預算下提升保障完整性。

壽險業者認為，面對癌症治療持續進步與醫療費用攀升，保險規劃應兼顧「保障廣度」與「保障深度」，重大傷病險提供全面性的重大疾病保障，癌症險則強化癌症精準醫療及高額治療費用，兩者相互搭配，更有助於因應未來醫療環境的變化。

癌症險 癌症 重大傷病險

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