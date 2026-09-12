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中信慈善基金會「臺灣夢計畫」成果分享會登場 傳承愛的循環

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
中信慈善基金會今天舉行「臺灣夢」成果分享會，衛福部政務次長呂建德、中信慈善基金會董事長辜仲諒等人親自參與，共同見證全臺社區築夢基地執行成效。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會今天舉行「臺灣夢」成果分享會，衛福部政務次長呂建德、中信慈善基金會董事長辜仲諒等人親自參與，共同見證全臺社區築夢基地執行成效。圖／中信慈善基金會提供

中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）今天在台北市南港展覽館舉辦「臺灣夢計畫」成果分享會，全台35個社區築夢基地、逾千人齊聚交流，孩子們化身小小探險家，透過體驗展現扶助成果。曾經參與「臺灣夢計畫」的學長姐重返現場，分享成長故事，見證愛的循環。

今年成果分享會以「航海」為主題，由孩子們探索4座依社區特色打造的「食之島」、「藝之島」、「生態島」和「動之島」，透過料理、音樂、書法、食農教育、舞蹈與武術等體驗多元學習項目。其中，嘉義縣和平社區帶來拉琴合奏，讓首次體驗的孩子相當難忘；澎湖縣外垵社區，藉由手搧海洋生物紙雕，帶大家認識海洋生態，現場交流熱烈。

三位曾參與「臺灣夢計畫」的學長姐也分享自己的成長與蛻變，其中台北市久如社區的小芯今年升上大一，國小畢業後持續回到基地陪伴弟弟、妹妹；雲林縣五塊社區的阿佑現在已經是大二學生，他是基地武術課的小助教，現場秀出拿手招式。三位孩子感謝志工一路支持與陪伴，也讓現場志工看見「陪伴」帶來的長遠改變。

中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，「臺灣夢計畫」不僅減輕偏鄉弱勢家庭的壓力，更讓孩童安心學習、勇敢築夢。他特別感謝衛生福利部（衛福部）、地方政府與志工長期投入，不僅守護孩子平安成長，也啟動愛的循環，實踐「臺灣夢計畫」的精神。衛福部政務次長呂建德也肯定中信慈善基金會透過公私協力，把資源帶進偏鄉，讓孩子未來充滿自信與夢想，今日看到孩子臉上的笑容就是最豐碩的成果。

此次成果分享會同步頒發「臺灣夢」年度績優社區獎－台北市久如社區獲「圓夢獎」、雲林縣五塊社區獲「築夢獎」，新北市福成社區、彰化縣大湖社區、南投縣營南社區及高雄市公舘社區獲「尋夢獎」。今年適逢中國信託60周年，「臺灣夢計畫」也已邁入第12年，目前全臺共有35個社區築夢基地，透過「點燃生命之火」的善款，累積陪伴偏鄉孩童逾153萬人次。

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